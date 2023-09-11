Картопля по-селянськи: рецепт із ідеальною скоринкою

Як приготувати картоплю по-селянськи так, аби вона мала тонку хрумку скоринку та залишалась м'якою всередині?

Розкриємо всі секрети приготування ідеальної картоплі, з насиченим смаком та ідеальною текстурою. Це проста, але смачна страва, яку часто подають як гарнір до м'ясних страв, або як самостійну вечерю.

Картопля по-селянськи на сковороді, інгредієнти:

картопля – 4-5 шт.

ріпчаста цибуля – 2-3 шт.

рослинна олія – 3 столові ложки

сіль, перець та ін. спеції (паприка, куркума) до смаку

сухий часник – 1 чайна ложка (без гірки)

петрушка, кріп або рукола (для подачі)

Картопля по-селянськи - простий рецепт приготування:

Ретельно промийте картоплю (очищати шкірку не потрібно). Далі, просушіть бульби рушником.

Середнього розміру картоплини потрібно порізати вздовж на рівні шматочки (розріжте спочатку навпіл, а потім кожну половинку треба розрізати ще на 3-4 шматочки).

В ємності перемішати спеції та сіль з картоплею (аби кожна сторона рівномірно просмажилася).

Очистіть та наріжте цибулю пів кільцями.

У сковорідку з товстим дном, налийте рослинну олію та добре розігрійте.

Смажте на середньому вогні цибулю до золотистої скоринки близько 5 хвилин. Після перевірки на готовність, відкладіть цибулю в іншу ємність.

У сковорідку можна додати ще олії і також добре розігріти. Просмажуємо картоплю на вогні більшому за середній, перемішуючи кожні 2-3 хвилини. Орієнтовний час приготування - 20 хвилин, в залежності від вашої плити та сорту самої картоплі.

Коли картопля готова і набуде хрумкої скоринки, додайте раніше приготовлену цибулю та перемішайте.

Подавайте картоплю гарячою, посипаною зеленню за бажанням.

Фото: freepik

Для того, щоб картопля по-селянськи зі скоринкою була досконалою, дотримуйтеся декількох правил:

краще використовувати картоплю сорту, що призначений саме для смаження

смажте картоплю при більш високій температурі, аби створити хрумку скоринку

наріжте картоплю рівними шматочками, це допоможе забезпечити рівномірне приготування .

Печена картопля по-селянськи в духовці (або в мультиварці) з часником

Інгредієнти:

картопля – 500 г

часник – 4-5 зубчиків (чим більше часнику, тим гостріше буде страва)

соняшникова олія – 2-3 столові ложки

розмарин – 2-3 гілочки

сіль і перець до смаку

Покрокове приготування:

Добре промийте картоплю, шкірку знімати не потрібно. Відваріть бульби близько 15-20 хвилин до напів готовності. Далі картоплю треба просушити рушниками, щоб прибрати зайву вологу.

Поріжте кожну картоплину на 4 рівні частини.

Увімкніть духовку та нагрійте її до температури 190-210 градусів.

Форму для запікання змастіть олією та викладіть шматочки картоплі в один шар.

Додайте до картоплі сіль та перець до смаку. Вичавіть зверху частик для насиченого смаку та аромату.

Запікайте страву протягом 10-20 хвилин до рум’яної скоринки.

Картопля по селянськи з часником в духовці готова!

Фото: freepik