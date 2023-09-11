Картопля по-селянськи: рецепт із ідеальною скоринкою
Картопля по-селянськи в духовці або підсмажена на сковорідці: розберемо декілька найпопулярніших рецептів улюбленої страви майже кожного українця
Як приготувати картоплю по-селянськи так, аби вона мала тонку хрумку скоринку та залишалась м'якою всередині?
Розкриємо всі секрети приготування ідеальної картоплі, з насиченим смаком та ідеальною текстурою. Це проста, але смачна страва, яку часто подають як гарнір до м'ясних страв, або як самостійну вечерю.
Картопля по-селянськи на сковороді, інгредієнти:
- картопля – 4-5 шт.
- ріпчаста цибуля – 2-3 шт.
- рослинна олія – 3 столові ложки
- сіль, перець та ін. спеції (паприка, куркума) до смаку
- сухий часник – 1 чайна ложка (без гірки)
- петрушка, кріп або рукола (для подачі)
Картопля по-селянськи - простий рецепт приготування:
- Ретельно промийте картоплю (очищати шкірку не потрібно). Далі, просушіть бульби рушником.
- Середнього розміру картоплини потрібно порізати вздовж на рівні шматочки (розріжте спочатку навпіл, а потім кожну половинку треба розрізати ще на 3-4 шматочки).
- В ємності перемішати спеції та сіль з картоплею (аби кожна сторона рівномірно просмажилася).
- Очистіть та наріжте цибулю пів кільцями.
- У сковорідку з товстим дном, налийте рослинну олію та добре розігрійте.
- Смажте на середньому вогні цибулю до золотистої скоринки близько 5 хвилин. Після перевірки на готовність, відкладіть цибулю в іншу ємність.
- У сковорідку можна додати ще олії і також добре розігріти. Просмажуємо картоплю на вогні більшому за середній, перемішуючи кожні 2-3 хвилини. Орієнтовний час приготування - 20 хвилин, в залежності від вашої плити та сорту самої картоплі.
- Коли картопля готова і набуде хрумкої скоринки, додайте раніше приготовлену цибулю та перемішайте.
- Подавайте картоплю гарячою, посипаною зеленню за бажанням.
Фото: freepik
Для того, щоб картопля по-селянськи зі скоринкою була досконалою, дотримуйтеся декількох правил:
- краще використовувати картоплю сорту, що призначений саме для смаження
- смажте картоплю при більш високій температурі, аби створити хрумку скоринку
- наріжте картоплю рівними шматочками, це допоможе забезпечити рівномірне приготування .
Печена картопля по-селянськи в духовці (або в мультиварці) з часником
Інгредієнти:
- картопля – 500 г
- часник – 4-5 зубчиків (чим більше часнику, тим гостріше буде страва)
- соняшникова олія – 2-3 столові ложки
- розмарин – 2-3 гілочки
- сіль і перець до смаку
Покрокове приготування:
- Добре промийте картоплю, шкірку знімати не потрібно. Відваріть бульби близько 15-20 хвилин до напів готовності. Далі картоплю треба просушити рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
- Поріжте кожну картоплину на 4 рівні частини.
- Увімкніть духовку та нагрійте її до температури 190-210 градусів.
- Форму для запікання змастіть олією та викладіть шматочки картоплі в один шар.
- Додайте до картоплі сіль та перець до смаку. Вичавіть зверху частик для насиченого смаку та аромату.
- Запікайте страву протягом 10-20 хвилин до рум’яної скоринки.
Картопля по селянськи з часником в духовці готова!
Фото: freepik
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