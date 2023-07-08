Міжнародні організації, які волають, мають спонсорами та членами РФ. ОБСЄ, Humans rights watch, ЮНІСЕФ тощо всі мають РФ почесним членом, величезні внески з Росії та, як бонус, агентів СВР, ГРУ та ФСБ, агентів впливу всередині організацій.

Господи, та країна терорист головувала в ООН і розповідала про бойових комарів та бойових гусей. Тотальний провал міжнародної безпеки, етики та здорового глузду.

Німеччина, яка заперечує, вже отримала новий термін, - шрьодінгернізація. Як ознаку підкупу німецьких політиків росіянами.

Касетні боєприпаси наведуть шороху в російських окопах, але всі керівні документи НАТО передбачають панівну силу в повітрі. Дадуть F16, повернуть ядерну зброю віддану Україною, от тоді хай волають, а зараз не варто.

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Тим більше росіяни вже використовують касетні боєприпаси, разом з забороненим озброєнням на зразок протипіхотних мін, фосфору тощо....

А зараз, після передачі Україні касетних боєприпасів, просто більше окупантів не повернеться додому у РФ. Так не треба було і приходити.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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