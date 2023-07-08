Касетні боєприпаси для України. Чому у "миротворців" переполох?
Я не можу зрозуміти, чого так усі переполошились через касетні боєприпаси, які США вирішили надати Україні?
Міжнародні організації, які волають, мають спонсорами та членами РФ. ОБСЄ, Humans rights watch, ЮНІСЕФ тощо всі мають РФ почесним членом, величезні внески з Росії та, як бонус, агентів СВР, ГРУ та ФСБ, агентів впливу всередині організацій.
Господи, та країна терорист головувала в ООН і розповідала про бойових комарів та бойових гусей. Тотальний провал міжнародної безпеки, етики та здорового глузду.
Німеччина, яка заперечує, вже отримала новий термін, - шрьодінгернізація. Як ознаку підкупу німецьких політиків росіянами.
Касетні боєприпаси наведуть шороху в російських окопах, але всі керівні документи НАТО передбачають панівну силу в повітрі. Дадуть F16, повернуть ядерну зброю віддану Україною, от тоді хай волають, а зараз не варто.
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Тим більше росіяни вже використовують касетні боєприпаси, разом з забороненим озброєнням на зразок протипіхотних мін, фосфору тощо....
А зараз, після передачі Україні касетних боєприпасів, просто більше окупантів не повернеться додому у РФ. Так не треба було і приходити.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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