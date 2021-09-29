Касету з інтерв'ю Леннона та невиданою піснею продали на аукціоні за $58 тис.
Касета із записом інтерв'ю з Джоном Ленноном і Йоко Оно та невиданою піснею, записана під час візиту в Данію в 1970 році, продана на аукціоні в Копенгагені
Про це повідомляє НВ з посиланням на Reuters.
33-хвилинний запис був зроблений чотирма данськими підлітками 50 років тому, всього за кілька місяців до того, як гурт Beatles оголосив про свій розпад.
Касета була виставлена на аукціон разом з фотографіями школярів з Ленноном та примірником шкільної газети.
За словами одного із тих, хто робив запис, в січні 1970 року він у складі групи школярів відправився на зустріч з Ленноном і взяв у нього інтерв'ю для шкільної газети.
Четверо підлітків умовили вчителя дозволити їм з'їздити на зустріч з Ленноном, але спізнилися через снігову бурю.
Однак хлопчиків і ще кількох журналістів, які запізнилися, все ж запросили на зустріч з Ленноном й Оно, де вони і записали своє інтерв'ю для шкільної газети. Дует також виконав мелодію під назвою Radio Peace
.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 30.83Продаж 31.21
- Актуальне
- Важливе