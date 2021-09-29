Касету з інтерв'ю Леннона та невиданою піснею продали на аукціоні за $58 тис.

Про це повідомляє НВ з посиланням на Reuters.



33-хвилинний запис був зроблений чотирма данськими підлітками 50 років тому, всього за кілька місяців до того, як гурт Beatles оголосив про свій розпад.



Касета була виставлена на аукціон разом з фотографіями школярів з Ленноном та примірником шкільної газети.

За словами одного із тих, хто робив запис, в січні 1970 року він у складі групи школярів відправився на зустріч з Ленноном і взяв у нього інтерв'ю для шкільної газети.

Четверо підлітків умовили вчителя дозволити їм з'їздити на зустріч з Ленноном, але спізнилися через снігову бурю.

Однак хлопчиків і ще кількох журналістів, які запізнилися, все ж запросили на зустріч з Ленноном й Оно, де вони і записали своє інтерв'ю для шкільної газети. Дует також виконав мелодію під назвою Radio Peace



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