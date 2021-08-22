Касирку залізничного санаторію у Хмільнику судять за привласнення 5 млн грн, - ЗМІ

Про це із посиланням на вінницьку газету 33 канал розповідає Еспресо.TV.

"Адвокат засудженої просив скасувати рішення першої інстанції та застосувати до його підзахисної як запобіжний захід особисте зобов’язання або домашній арешт. Але прокурор у цій справі впевнений, що ухвала слідчого судді Вінницького міського суду - законна й обґрунтована. І на волі підозрювана зможе впливати на свідків", - повідомила прессекретарка Вінницького апеляційного суду Надія Чорна.

А ось версія щодо зникнення із санаторію 5 мільйонів від підозрюваної:

"Я нікуди не збираюся їхати. Тут - мої діти і внуки. 24 роки працюю касиром. Були різні перевірки. Я не знаю, хто це і що це. На старості зробили мене аферисткою", - сказала касирка.

"До речі, згідно з матеріалами слідства, жодних показань підозрювана досі не надала… Чому вона мовчить? Може, керівництво закладу наказало їй мовчати? Чи це така тактика захисту від її адвоката?", - описує ситуацію видання.

Зрештою, судді Апеляційного суду погодилися з ухвалою першої інстанції: залишили жінку під вартою до 27 вересня, якщо вона не внесе заставу в 713 тисяч.

Своєю чергою, слідство встановило:



У касових документах 62-річна підозрювана не показувала кошти, що надходили від пацієнтів за продовження терміну путівки або про амбулаторне лікування. Однак корінець від прибуткового ордера зі штампом "Сплачено" відпочивальникам видавала, а їхні заяви й прибуткові касові ордери знищувала".





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