Чемпіонат світу з футболу: які збірні вийшли на турнір за підсумками європейської кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Від Європи на ЧС-2022 напряму вийшли 10 переможців груп - Німеччина, Данія, Англія, Франція, Хорватія, Бельгія, Швейцарія, Іспанія, Нідерланди і Сербія.



Ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішували другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.



Україна, Португалія, Швеція, Італія, Уельс, Шотландія, Туреччина, Росія, Польща та Північна Македонія - команди, які посіли у своїх групах другі місця.



Чехія та Австрія зіграють у плей-офф завдяки рейтингу Ліги націй.



Збірні будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.



Єдиною командою з Південної Америки, яка вже гарантувала собі місце на ЧС-2022, стала збірна Бразилії. Це сталось 11 листопада, після перемоги над Колумбією.



Алжир, Туніс, Гана, Камерун, Нігерія, Сенегал, Марокко, Малі, Єгипет, Конго - це всі африканські команди, які вийшли на чемпіонат світу-2022.



А от у Північній та Центральній Америці ще немає команд, які гарантовано поїдуть на мундіаль. Те саме в Азії, єдиний вийняток Катар, який є господарем турніру і автоматично потрапив на ЧС.

Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

15 листопада стало відомо, що Олександр Петраков залишиться на посаді головного тренера збірної України, незалежно від результату відбіркового матчу проти Боснії і Герцеговини.

16 листопада у 10-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину.

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