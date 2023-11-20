Катар готовий взяти участь у поверненні цивільних українців з РФ, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Катар готовий брати участь у поверненні не лише українських дітей, а й цивільних заручників. У нас відбувалися неодноразові спілкування. Єдине що - дітей нам вдавалося повертати не такими темпами, як ми б хотіли. Дітей набагато більше. Але ми працюємо. У нас багато зараз окремих історій в роботі", - сказав омбудсмен.

Він нагадав, що люди, які перебувають у Росії або в окупації і хочуть повернутися на підконтрольну Україні території, або ж їхні родичі мають подати відповідне звернення до Офісу омбудсмена - лише воно дає юридичні підстави займатися поверненням людей.