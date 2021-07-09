Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Категорії стадіонів України: повний список арен, де можна зіграти в ЛЧ, а які непридатні для УПЛ

Категорії стадіонів України: повний список арен, де можна зіграти в ЛЧ, а які непридатні для УПЛ

9 липня, 2021 п'ятниця
15:12
Спорт НСК "Олімпійський"

Українська асоціація футболу оприлюднила свіжий список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Стадіони четвертої категорії можуть приймати будь-які матчі під егідою УАФ (офіційні матчі національної збірної України, а також групової стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи).

На аренах третьої категорії – матчі УПЛ, півфінали, фінал Кубка і Суперкубка України. Другої – матчі першої ліги та Кубка України до стадії чвертьфіналу включно. Перша категорія – матчі другої ліги, молодіжних команд U-21 і U-19 і Кубка України до стадії 1/8 фіналу включно.

Головна зміна серед категорій у львівського стадіону "Україна", який втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.

Стадіони 4-ї категорії УАФ:

  • "Арена Львів", м. Львів;
  • "Ворскла" ім. О.Бутовського, м. Полтава;
  • "Дніпро-Арена", м. Дніпро;
  • НСК "Олімпійський", м. Київ;
  • ОСК "Металіст", м. Харків;
  • "Славутич-Арена", м. Запоріжжя;
  • "Чорноморець", м. Одеса.

Стадіони 3-ї категорії УАФ:

  • "Авангард", м. Луцьк;
  • "Авангард", м. Ужгород;
  • "Динамо" ім. В.Лобановського, м. Київ;
  • "Зірка", м. Кропивницький;
  • "Колос", с. Ковалівка Київської обл.;
  • КСК "Ніка", м. Олександрія Кіровоградської обл.;
  • "Оболонь Арена", м. Київ;
  • "Стадіон ім. Бойка", м. Маріуполь Донецької обл.;
  • "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича", м. Тернопіль;
  • "Центральний міський стадіон", м. Миколаїв;
  • "Центральний стадіон", м. Черкаси;
  • ОНСЦ "Чернігів", м. Чернігів.

Стадіони 2-ї категорії УАФ:

  • "Авангард", м. Краматорськ Донецької обл.;
  • "Блюмінг", м. Краматорськ Донецької обл.;
  • "Буковина", м. Чернівці;
  • "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
  • "Інгулець", смт Петрове Кіровоградської обл.;
  • "Кремінь-Арена ім. О.Бабаєва", м. Кременчук Полтавської обл.;
  • "Лівий берег", м. Київ;
  • "Метеор", м. Дніпро;
  • "Минай-Арена", с. Минай Закарпатської обл.;
  • "Нафтовик", м. Охтирка Сумської обл.;
  • *"НТК ім. В.Баннікова", м. Київ;
  • "Парк Перемоги", м. Миколаїв;
  • "Поділля", м. Хмельницький;
  • "Рух", м. Івано-Франківськ;
  • "Скіф", м. Львів;
  • "Сонячний", м. Харків;
  • "Україна", м. Львів;
  • "Центральний стадіон Полісся", м. Житомир;
  • "Ювілейний", м. Суми;
  • "Юність", м. Волочиськ Хмельницької обл.;
  • "Юність", м. Горішні Плавні Полтавської обл.;
  • "Юність", м. Чернігів.

*Як стадіон національної асоціації, в разі потреби, може бути задіяний для проведення міжнародних матчів та матчів УПЛ.

Стадіони 1-ї категорії УАФ:

  • "Авангард", м. Зміїв Харківської обл.;
  • "Авангард", м. Суми;
  • "Азовець", м. Маріуполь Донецької обл.;
  • "Альянс-Арена", с. Байрак Сумської обл.;
  • "Вікторія", смт Миколаївка Сумської обл.;
  • "Ворскла-Зміна", с. Нижні Млини Полтавської обл.;
  • "Головківський", с. Головківка Кіровоградської обл.;
  • "Динамо", м. Харків;
  • "Діназ" с. Демидів Київської обл.;
  • "Електрометалург", м. Нікополь Дніпропетровської обл.;
  • "Енергетик", м. Бурштин Івано-Франківської обл.;
  • "Енергія", м. Нова Каховка Херсонської обл.;
  • "Затис", смт Горностаївка Херсонської обл.;
  • "Західний", м. Маріуполь Донецької обл.;
  • "Зоря", с. Білозір’я Черкаської обл.;
  • "Іван", м. Одеса;
  • "Ізотоп", м. Вараш Рівненської обл.;
  • "Ірпінський міський стадіон Чемпіон", м. Ірпінь Київської обл.;
  • "Княжа Арена" с. Щасливе Київської обл.;
  • "Колос", м. Березне Рівненської обл.;
  • "Колос", м. Бориспіль Київської обл.;
  • "Колос", м. Дунаївці Хмельницької обл.;
  • "Колос", м. Костопіль Рівненської обл.;
  • "Колос", смт Млинів Рівненської обл.;
  • "Колос", с. Чкалове Дніпропетровської обл.;
  • "Кристал", м. Херсон;
  • "Локомотив", м. Полтава;
  • "Лтава", м. Полтава;
  • "Мальва", м. Чернівці;
  • "Мар’янівський", с. Мар’янівка Херсонської обл.;
  • "Машинобудівник", м. Карлівка Полтавської обл.;
  • "Медик", м. Моршин Львівської обл.;
  • "Нова Баварія" м. Харків;
  • КСК "Олімп", м. Олександрія Кіровоградської обл.;
  • "Олімпійський", м. Каховка Херсонської обл.;
  • "Олімпійські резерви", м. Дніпро;
  • "Підшипник", м. Луцьк;
  • Поле №1 "Мункач футбольна академія", с. Дерцен Закарпатської обл.;
  • Поле №6 "Мункач футбольна академія", с. Дерцен Закарпатської обл.;
  • Поле №6 НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;
  • Поле №7 НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;
  • "Сокіл", м. Львів;
  • "Сокіл", м. Стрий Львівської обл.;
  • "Спартак", м. Одеса;
  • "Спартак-Арена", м. Житомир;
  • "Стадіон ім. Б.Маркевича", м. Винники Львівської обл.;
  • "Стадіон ім. Б.Тропанця", с. Зоря Одеської обл.;
  • "Стадіон ім. В.Куца", м. Тростянець Сумської обл.;
  • "Стадіон ім. В.Мельника", м. Обухів Київської обл.;
  • "Стадіон ім. О.Поворознюка" с. Володимирівка Кіровоградської обл.;
  • Стадіон НТБ "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
  • Стадіон НТБ "Маріуполь", м. Маріуполь Донецької обл.;
  • Стадіон НТБ "Металіст", смт Високий Харківської обл.;
  • Стадіон НТБ "Оболонь", м. Буча Київської обл.;
  • Стадіон НТБ "Полтава", с. Копили Полтавської обл.;
  • Стадіон СОК "Люстдорф", м. Одеса;
  • "Торпедо", м. Запоріжжя;
  • "Трудові резерви", м. Біла Церква Київської обл.;
  • "Хет-Трик Арена", м. Івано-Франківськ;
  • "Центральний міський стадіон", м. Вінниця;
  • "Центральний міський стадіон" (верхнє поле), м. Миколаїв;
  • "Центральний міський стадіон Спартак", м. Коростень Житомирської обл.;
  • "Центральний стадіон", м. Умань Черкаської обл.;
  • "Центральний стадіон", смт Калинівка Київської обл.;
  • "Центральний стадіон ім. М.Бруквенка", смт Макарів Київської обл.;
  • "Чернігів-Арена", м. Чернігів;
  • "Ювілейний", м. Буча Київської обл.;
  • Манеж НТБ "Дніпро", м. Дніпро;
  • Манеж НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;
  • Манеж СК "Іллічівець", м. Маріуполь Донецької обл.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
стадіон
Кубок України
УПЛ
чемпіонат України
УАФ
стадіони
Читайте також:
Алексей Данилов
8 липня, 2021 четвер
“Це нісенітниця. Що з людьми робити?”: Данілов пояснив, чому не закрили підприємства Фірташа
Рахім Стерлінг (праворуч)
8 липня, 2021 четвер
Ганебне рішення: легенда "Ліверпуля" "знищив" Стерлінга за момент з пенальті у півфіналі Євро-2020
8 липня, 2021 четвер
Голкіперу збірної Данії під час скандального пенальті світили в очі лазерною указкою
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.18
    Купівля 27.18
    Продаж 27.41
  • EUR
    Купівля 32.1
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
9 липня
15:47
Єврокомісія оштрафувала BMW і Volkswagen на 875 млн євро за шкідливі викиди
15:39
Ірина Венедіктова
Венедіктова назвала головне завдання ОГП у справі про держзраду Медведчука і прокоментувала його домашній арешт
15:35
Pfizer розробляє вакцину проти штаму коронавірусу "Дельта"
15:17
Північний потік-2
В уряді Німеччині назвали "центральним" питання збереження транзиту газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
15:04
Ізраїль має намір побудувати завод з виробництва вакцин проти коронавірусу
15:03
штраф
ОНОВЛЕНО."Неадекватний порушенню": голова Держспоживслужби заявила, що "Нову пошту" не штрафуватимуть на 325 млн грн
14:59
вакцина
Вакцинація не може спричинити захворювання на коронавірус, - МОЗ
14:48
У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги, їх оштрафували
14:47
МВФ затвердив розподіл $650 млрд: скільки зможе отримати Україна
14:47
стадіон "Україна"
На львівському стадіоні "Україна" заборонили грати матчі УПЛ
14:32
Олександр Ярославський
Ярославський назвав цілі відродженого "Металіста"
14:31
хакер
СБУ за червень заблокувала понад 70 кібератак на українські органи влади
14:02
Іван Редкач
Редкач оголосив про зміну вагової категорії
14:01
Ексклюзив
Податки нерухомість
Депутати готують нові податки на нерухомість. Що про це думають експерти
13:58
Перший в Україні: Укрзалізниця запускає приміський електропоїзд, пристосований для людей з інвалідністю
13:57
Юлія Мендель
Мендель заявила, що стане радницею Єрмака
13:30
Рада може на наступному пленарному тижні розглянути пропозиції Зеленського про відновлення роботи ВККС, - Веніславський
13:29
вакцина
“Дуже енерговитратне заняття”: росіянам радять не займатись сексом після вакцинації від COVID-19
13:28
МВФ
МВФ помітив прогрес України у впровадженні необхідних реформ, - Мінфін
13:14
На Херсонщині через масову загибель птахів судитимуть агронома
13:03
Макгрегор - Пуар'є
Твоя дружина - це мужик в сім'ї, а ти дрібний селюк, - Макгрегор жорстко звернувся до Пуар'є
13:00
ДБР підозрює посадовців КМДА та "Київводоканалу" у розкраданні понад 150 млн грн
12:47
схрон з боєприпасами
На Луганщині виявили схованку з боєприпасами та зброєю
12:28
Через потік мігрантів: влада Литви почала будувати огорожу на кордоні з Білоруссю
12:28
Міграційна служба повідомила про затримки в оформленні документів через технічні несправності
12:26
Олександр Юрченко
Нардеп Юрченко на момент ДТП у Львові був під наркотиками: оприлюднено документи
12:16
Роман Яремчук
Португальський топ-клуб "Бенфіка" розпочав полювання на форварда збірної України
11:51
У Білорусі силовики почали операцію із "зачистки радикалів"
11:49
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про збільшення видатків на зарплати працівникам судів
11:45
На Івано-Франківщині троє дітей у реанімації через укуси змій
11:29
Конор Макгрегор
Макгрегор вдарив Пуар'є на дуелі поглядів. ВІДЕО
11:17
Вимагали до $6 тис. за поховання: СБУ викрила корупцію в ритуальній службі Києва
11:11
Бій Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Бій Вайлдер - Ф'юрі скасували через коронавірус
11:00
«Панський Книш» у Куликові
Отруєння у ресторані на Львівщині: у лікарню людей вклала сальмонела
10:55
У президентському рейтингу лідирують Зеленський і Порошенко, – опитування
10:26
Укрзалізниця випустила 5-річні євробонди на $300 млн
10:00
вакцина
Новий рекорд: в Україні за добу зробили щеплення понад 109 тис. людей, - МОЗ
09:58
Микола Княжицький
Княжицький: Якщо українська для Мендель і Зеленського - своя, треба просто її полюбити
09:54
НКРЕКП
НКРЕКП підтримала автоматичне переведення тепловиків до постачальника "останньої надії" з серпня
09:51
Олександр Юрченко
Нардеп Юрченко під наркотиками у Львові влаштував ДТП та напав на водія
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV