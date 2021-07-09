Категорії стадіонів України: повний список арен, де можна зіграти в ЛЧ, а які непридатні для УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт УАФ.



Стадіони четвертої категорії можуть приймати будь-які матчі під егідою УАФ (офіційні матчі національної збірної України, а також групової стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи).



На аренах третьої категорії – матчі УПЛ, півфінали, фінал Кубка і Суперкубка України. Другої – матчі першої ліги та Кубка України до стадії чвертьфіналу включно. Перша категорія – матчі другої ліги, молодіжних команд U-21 і U-19 і Кубка України до стадії 1/8 фіналу включно.



Головна зміна серед категорій у львівського стадіону "Україна", який втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.

Стадіони 4-ї категорії УАФ:

"Арена Львів", м. Львів;

"Ворскла" ім. О.Бутовського, м. Полтава;

"Дніпро-Арена", м. Дніпро;

НСК "Олімпійський", м. Київ;

ОСК "Металіст", м. Харків;

"Славутич-Арена", м. Запоріжжя;

"Чорноморець", м. Одеса.

Стадіони 3-ї категорії УАФ:

"Авангард", м. Луцьк;

"Авангард", м. Ужгород;

"Динамо" ім. В.Лобановського, м. Київ;

"Зірка", м. Кропивницький;

"Колос", с. Ковалівка Київської обл.;

КСК "Ніка", м. Олександрія Кіровоградської обл.;

"Оболонь Арена", м. Київ;

"Стадіон ім. Бойка", м. Маріуполь Донецької обл.;

"Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича", м. Тернопіль;

"Центральний міський стадіон", м. Миколаїв;

"Центральний стадіон", м. Черкаси;

ОНСЦ "Чернігів", м. Чернігів.

Стадіони 2-ї категорії УАФ:

"Авангард", м. Краматорськ Донецької обл.;

"Блюмінг", м. Краматорськ Донецької обл.;

"Буковина", м. Чернівці;

"Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;

"Інгулець", смт Петрове Кіровоградської обл.;

"Кремінь-Арена ім. О.Бабаєва", м. Кременчук Полтавської обл.;

"Лівий берег", м. Київ;

"Метеор", м. Дніпро;

"Минай-Арена", с. Минай Закарпатської обл.;

"Нафтовик", м. Охтирка Сумської обл.;

*"НТК ім. В.Баннікова", м. Київ;

"Парк Перемоги", м. Миколаїв;

"Поділля", м. Хмельницький;

"Рух", м. Івано-Франківськ;

"Скіф", м. Львів;

"Сонячний", м. Харків;

"Україна", м. Львів;

"Центральний стадіон Полісся", м. Житомир;

"Ювілейний", м. Суми;

"Юність", м. Волочиськ Хмельницької обл.;

"Юність", м. Горішні Плавні Полтавської обл.;

"Юність", м. Чернігів.

*Як стадіон національної асоціації, в разі потреби, може бути задіяний для проведення міжнародних матчів та матчів УПЛ.

Стадіони 1-ї категорії УАФ:

"Авангард", м. Зміїв Харківської обл.;

"Авангард", м. Суми;

"Азовець", м. Маріуполь Донецької обл.;

"Альянс-Арена", с. Байрак Сумської обл.;

"Вікторія", смт Миколаївка Сумської обл.;

"Ворскла-Зміна", с. Нижні Млини Полтавської обл.;

"Головківський", с. Головківка Кіровоградської обл.;

"Динамо", м. Харків;

"Діназ" с. Демидів Київської обл.;

"Електрометалург", м. Нікополь Дніпропетровської обл.;

"Енергетик", м. Бурштин Івано-Франківської обл.;

"Енергія", м. Нова Каховка Херсонської обл.;

"Затис", смт Горностаївка Херсонської обл.;

"Західний", м. Маріуполь Донецької обл.;

"Зоря", с. Білозір’я Черкаської обл.;

"Іван", м. Одеса;

"Ізотоп", м. Вараш Рівненської обл.;

"Ірпінський міський стадіон Чемпіон", м. Ірпінь Київської обл.;

"Княжа Арена" с. Щасливе Київської обл.;

"Колос", м. Березне Рівненської обл.;

"Колос", м. Бориспіль Київської обл.;

"Колос", м. Дунаївці Хмельницької обл.;

"Колос", м. Костопіль Рівненської обл.;

"Колос", смт Млинів Рівненської обл.;

"Колос", с. Чкалове Дніпропетровської обл.;

"Кристал", м. Херсон;

"Локомотив", м. Полтава;

"Лтава", м. Полтава;

"Мальва", м. Чернівці;

"Мар’янівський", с. Мар’янівка Херсонської обл.;

"Машинобудівник", м. Карлівка Полтавської обл.;

"Медик", м. Моршин Львівської обл.;

"Нова Баварія" м. Харків;

КСК "Олімп", м. Олександрія Кіровоградської обл.;

"Олімпійський", м. Каховка Херсонської обл.;

"Олімпійські резерви", м. Дніпро;

"Підшипник", м. Луцьк;

Поле №1 "Мункач футбольна академія", с. Дерцен Закарпатської обл.;

Поле №6 "Мункач футбольна академія", с. Дерцен Закарпатської обл.;

Поле №6 НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;

Поле №7 НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;

"Сокіл", м. Львів;

"Сокіл", м. Стрий Львівської обл.;

"Спартак", м. Одеса;

"Спартак-Арена", м. Житомир;

"Стадіон ім. Б.Маркевича", м. Винники Львівської обл.;

"Стадіон ім. Б.Тропанця", с. Зоря Одеської обл.;

"Стадіон ім. В.Куца", м. Тростянець Сумської обл.;

"Стадіон ім. В.Мельника", м. Обухів Київської обл.;

"Стадіон ім. О.Поворознюка" с. Володимирівка Кіровоградської обл.;

Стадіон НТБ "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;

Стадіон НТБ "Маріуполь", м. Маріуполь Донецької обл.;

Стадіон НТБ "Металіст", смт Високий Харківської обл.;

Стадіон НТБ "Оболонь", м. Буча Київської обл.;

Стадіон НТБ "Полтава", с. Копили Полтавської обл.;

Стадіон СОК "Люстдорф", м. Одеса;

"Торпедо", м. Запоріжжя;

"Трудові резерви", м. Біла Церква Київської обл.;

"Хет-Трик Арена", м. Івано-Франківськ;

"Центральний міський стадіон", м. Вінниця;

"Центральний міський стадіон" (верхнє поле), м. Миколаїв;

"Центральний міський стадіон Спартак", м. Коростень Житомирської обл.;

"Центральний стадіон", м. Умань Черкаської обл.;

"Центральний стадіон", смт Калинівка Київської обл.;

"Центральний стадіон ім. М.Бруквенка", смт Макарів Київської обл.;

"Чернігів-Арена", м. Чернігів;

"Ювілейний", м. Буча Київської обл.;

Манеж НТБ "Дніпро", м. Дніпро;

Манеж НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;

Манеж СК "Іллічівець", м. Маріуполь Донецької обл.