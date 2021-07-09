Категорії стадіонів України: повний список арен, де можна зіграти в ЛЧ, а які непридатні для УПЛ
Українська асоціація футболу оприлюднила свіжий список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Стадіони четвертої категорії можуть приймати будь-які матчі під егідою УАФ (офіційні матчі національної збірної України, а також групової стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи).
На аренах третьої категорії – матчі УПЛ, півфінали, фінал Кубка і Суперкубка України. Другої – матчі першої ліги та Кубка України до стадії чвертьфіналу включно. Перша категорія – матчі другої ліги, молодіжних команд U-21 і U-19 і Кубка України до стадії 1/8 фіналу включно.
Головна зміна серед категорій у львівського стадіону "Україна", який втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.
Стадіони 4-ї категорії УАФ:
- "Арена Львів", м. Львів;
- "Ворскла" ім. О.Бутовського, м. Полтава;
- "Дніпро-Арена", м. Дніпро;
- НСК "Олімпійський", м. Київ;
- ОСК "Металіст", м. Харків;
- "Славутич-Арена", м. Запоріжжя;
- "Чорноморець", м. Одеса.
Стадіони 3-ї категорії УАФ:
- "Авангард", м. Луцьк;
- "Авангард", м. Ужгород;
- "Динамо" ім. В.Лобановського, м. Київ;
- "Зірка", м. Кропивницький;
- "Колос", с. Ковалівка Київської обл.;
- КСК "Ніка", м. Олександрія Кіровоградської обл.;
- "Оболонь Арена", м. Київ;
- "Стадіон ім. Бойка", м. Маріуполь Донецької обл.;
- "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича", м. Тернопіль;
- "Центральний міський стадіон", м. Миколаїв;
- "Центральний стадіон", м. Черкаси;
- ОНСЦ "Чернігів", м. Чернігів.
Стадіони 2-ї категорії УАФ:
- "Авангард", м. Краматорськ Донецької обл.;
- "Блюмінг", м. Краматорськ Донецької обл.;
- "Буковина", м. Чернівці;
- "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
- "Інгулець", смт Петрове Кіровоградської обл.;
- "Кремінь-Арена ім. О.Бабаєва", м. Кременчук Полтавської обл.;
- "Лівий берег", м. Київ;
- "Метеор", м. Дніпро;
- "Минай-Арена", с. Минай Закарпатської обл.;
- "Нафтовик", м. Охтирка Сумської обл.;
- *"НТК ім. В.Баннікова", м. Київ;
- "Парк Перемоги", м. Миколаїв;
- "Поділля", м. Хмельницький;
- "Рух", м. Івано-Франківськ;
- "Скіф", м. Львів;
- "Сонячний", м. Харків;
- "Україна", м. Львів;
- "Центральний стадіон Полісся", м. Житомир;
- "Ювілейний", м. Суми;
- "Юність", м. Волочиськ Хмельницької обл.;
- "Юність", м. Горішні Плавні Полтавської обл.;
- "Юність", м. Чернігів.
*Як стадіон національної асоціації, в разі потреби, може бути задіяний для проведення міжнародних матчів та матчів УПЛ.
Стадіони 1-ї категорії УАФ:
- "Авангард", м. Зміїв Харківської обл.;
- "Авангард", м. Суми;
- "Азовець", м. Маріуполь Донецької обл.;
- "Альянс-Арена", с. Байрак Сумської обл.;
- "Вікторія", смт Миколаївка Сумської обл.;
- "Ворскла-Зміна", с. Нижні Млини Полтавської обл.;
- "Головківський", с. Головківка Кіровоградської обл.;
- "Динамо", м. Харків;
- "Діназ" с. Демидів Київської обл.;
- "Електрометалург", м. Нікополь Дніпропетровської обл.;
- "Енергетик", м. Бурштин Івано-Франківської обл.;
- "Енергія", м. Нова Каховка Херсонської обл.;
- "Затис", смт Горностаївка Херсонської обл.;
- "Західний", м. Маріуполь Донецької обл.;
- "Зоря", с. Білозір’я Черкаської обл.;
- "Іван", м. Одеса;
- "Ізотоп", м. Вараш Рівненської обл.;
- "Ірпінський міський стадіон Чемпіон", м. Ірпінь Київської обл.;
- "Княжа Арена" с. Щасливе Київської обл.;
- "Колос", м. Березне Рівненської обл.;
- "Колос", м. Бориспіль Київської обл.;
- "Колос", м. Дунаївці Хмельницької обл.;
- "Колос", м. Костопіль Рівненської обл.;
- "Колос", смт Млинів Рівненської обл.;
- "Колос", с. Чкалове Дніпропетровської обл.;
- "Кристал", м. Херсон;
- "Локомотив", м. Полтава;
- "Лтава", м. Полтава;
- "Мальва", м. Чернівці;
- "Мар’янівський", с. Мар’янівка Херсонської обл.;
- "Машинобудівник", м. Карлівка Полтавської обл.;
- "Медик", м. Моршин Львівської обл.;
- "Нова Баварія" м. Харків;
- КСК "Олімп", м. Олександрія Кіровоградської обл.;
- "Олімпійський", м. Каховка Херсонської обл.;
- "Олімпійські резерви", м. Дніпро;
- "Підшипник", м. Луцьк;
- Поле №1 "Мункач футбольна академія", с. Дерцен Закарпатської обл.;
- Поле №6 "Мункач футбольна академія", с. Дерцен Закарпатської обл.;
- Поле №6 НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;
- Поле №7 НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;
- "Сокіл", м. Львів;
- "Сокіл", м. Стрий Львівської обл.;
- "Спартак", м. Одеса;
- "Спартак-Арена", м. Житомир;
- "Стадіон ім. Б.Маркевича", м. Винники Львівської обл.;
- "Стадіон ім. Б.Тропанця", с. Зоря Одеської обл.;
- "Стадіон ім. В.Куца", м. Тростянець Сумської обл.;
- "Стадіон ім. В.Мельника", м. Обухів Київської обл.;
- "Стадіон ім. О.Поворознюка" с. Володимирівка Кіровоградської обл.;
- Стадіон НТБ "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
- Стадіон НТБ "Маріуполь", м. Маріуполь Донецької обл.;
- Стадіон НТБ "Металіст", смт Високий Харківської обл.;
- Стадіон НТБ "Оболонь", м. Буча Київської обл.;
- Стадіон НТБ "Полтава", с. Копили Полтавської обл.;
- Стадіон СОК "Люстдорф", м. Одеса;
- "Торпедо", м. Запоріжжя;
- "Трудові резерви", м. Біла Церква Київської обл.;
- "Хет-Трик Арена", м. Івано-Франківськ;
- "Центральний міський стадіон", м. Вінниця;
- "Центральний міський стадіон" (верхнє поле), м. Миколаїв;
- "Центральний міський стадіон Спартак", м. Коростень Житомирської обл.;
- "Центральний стадіон", м. Умань Черкаської обл.;
- "Центральний стадіон", смт Калинівка Київської обл.;
- "Центральний стадіон ім. М.Бруквенка", смт Макарів Київської обл.;
- "Чернігів-Арена", м. Чернігів;
- "Ювілейний", м. Буча Київської обл.;
- Манеж НТБ "Дніпро", м. Дніпро;
- Манеж НТБ "Конча-Заспа", м. Київ;
- Манеж СК "Іллічівець", м. Маріуполь Донецької обл.
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