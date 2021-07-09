На львівському стадіоні "Україна" заборонили грати матчі УПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



УАФ оголосила список стадіонів, які станом на 9 липня відповідають структурним критеріям категорій асоціації. Головна зміна серед категорій у львівського стадіону "Україна".



Стадіон "Україна" втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.



Свої матчі на цьому стадіоні в сезоні 2021/22 збиралися проводити "Рух" і "Львів".

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