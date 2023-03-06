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Головна Суспільство Kateryna Biloruska Foundation розширює програми допомоги українським дітям

Kateryna Biloruska Foundation розширює програми допомоги українським дітям

6 березня, 2023 понедiлок
19:17
Суспільство

Благодійний фонд PM Foundation провів ребрендинг і став Kateryna Biloruska Foundation. Це дасть змогу розширити діяльність фонду, отримати міжнародні гранти, а отже, зробити більше для українських дітей

Про роботу оновленого фонду його засновниця Катерина Білоруська розповіла під час презентації, яка відбулася в Празі.

У межах заходу було представлено першу україномовну збірку дитячих терапевтичних аудіоказок "Таємні історії маленьких і великих перемог". Усі ці історії мають на меті в доступній формі пояснити те, що відбувається в Україні, дати прості відповіді на складні запитання, пов’язані з війною. Авторка казок – українська дитяча письменниця Таня Стус, супервізію кожного тексту провела сімейна психологиня Світлана Ройз, а голосом проєкту стала відома українська співачка Alyosha. Особливими гостями заходу стали українські діти, чиї родини отримали візи тимчасового проживання в Чехії через російську агресію проти нашої держави.

"Це твір для дітей 5+: для початкової школи, для дошкільнят. Там є своя специфіка сприйняття. Як можна говорити, а яких слів не говорити, яку реалістичність не можна допускати, щоби не поглиблювати травму, не поглиблювати емоційні кризи. Відповідно, я обрала таку форму, де є частина реалістична, яка підводить до казкової. У формі казки легше донести, у більш безпечному формулюванні, деякі тези", – розповіла про збірку її авторка Таня Стус.

У презентації також узяв участь тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий. Він високо оцінив роботу фонду й зазначив, що реалізовані ним проєкти – дуже корисні для дітей, які вимушено стали біженцями.

"Мені надзвичайно приємно, що фонд здійснив ребрендинг. Тобто у нього з'являться нові напрямки діяльності. І цей проєкт – дуже важливий, тому що він спрямований на підтримку дітей. Діти найбільше страждають в умовах війни, тому що вони до цього не готові", – сказав дипломат.

Нині благодійний фонд Катерини Білоруської реалізує 6 комплексних програм: "Так, я можу!", "Boost4Best", "Спортивний наставник", "Нова фізична культура", "Допомога Україні" та "Mental Health".

"Ми вже реалізовуємо 6 комплексних програм у напрямках спорту, інноваційної освіти та ментального здоров’я. Але на превеликий жаль, через війну, яка триває вже рік, кількість родин, які потребують допомоги, стрімко збільшується. Це свідчить про те, що допомога, яку надає наш фонд, буде більш затребувана. Отже, необхідно розширювати діяльність. Наші інвестиції в благодійну діяльність збільшуються. Додатково ми бачимо необхідність кооперації та залучення нових партнерів для реалізації наявних програм в Україні та поза її межами", – розповіла засновниця фонду Катерина Білоруська.

У майбутньому Kateryna Biloruska Foundation продовжить удосконалювати й розширювати програми з фізичної культури та спорту, інноваційної освіти для дітей, а також формувати безбар’єрний та інклюзивний простір і толерантне ментально здорове суспільство.

Новини
Україна
війна з Росією
біженці з України
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