Катували, а потім вбили. У Пологах на Запоріжжі військові РФ знущалися з партизана, яким перед смертю встиг відкрити вогонь по них
Російські окупанти вимагали у полоненого розкрити місце зберігання зброї та інформацію про старшого брата, який очолював Пологівський Національний корпус
Про це пише на сторінці у фейсбук військовослужбовець Територіальної оборони ЗСУ Іван Мінченко.
На початку травня у тимчасово окупованих Пологах, що на Запоріжжі, військові РФ викрали і два дні катували 47-річного патріота Романа Семененка.
"Коли була можливість виїхати з окупованої путіноїдами території міста, Роман не погодився – вирішив доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці. Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд.
Днями о 6:30 ранку Романа викрали – за одним українським патріотом приїхали на бронетехніці близько 20 окупантів. Два дні рашисти катували чоловіка, вимагали розкрити місця зберігання зброї та інформацію про його старшого брата – очільника Пологівського Нацкорпусу", – пише Іван Мінченко.
4 травня чоловік привів російських окупантів до місця, де сам ховав зброю. Там Роман швидко дістав
пістолет Макарова та почав розстрілювати рашистів. У цей момент у його спину влучила ворожа куля.
Разом із чоловіком у полоні була його мати, яку згодом випустили. У Романа Семененка залишилися дружина та донька.
Відомо, що Роман народився та навчався у Пологах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе