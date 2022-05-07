Катували, а потім вбили. У Пологах на Запоріжжі військові РФ знущалися з партизана, яким перед смертю встиг відкрити вогонь по них

Про це пише на сторінці у фейсбук військовослужбовець Територіальної оборони ЗСУ Іван Мінченко.

На початку травня у тимчасово окупованих Пологах, що на Запоріжжі, військові РФ викрали і два дні катували 47-річного патріота Романа Семененка.

"Коли була можливість виїхати з окупованої путіноїдами території міста, Роман не погодився – вирішив доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці. Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд.

Днями о 6:30 ранку Романа викрали – за одним українським патріотом приїхали на бронетехніці близько 20 окупантів. Два дні рашисти катували чоловіка, вимагали розкрити місця зберігання зброї та інформацію про його старшого брата – очільника Пологівського Нацкорпусу", – пише Іван Мінченко.

4 травня чоловік привів російських окупантів до місця, де сам ховав зброю. Там Роман швидко дістав

пістолет Макарова та почав розстрілювати рашистів. У цей момент у його спину влучила ворожа куля.

Разом із чоловіком у полоні була його мати, яку згодом випустили. У Романа Семененка залишилися дружина та донька.

Відомо, що Роман народився та навчався у Пологах.

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