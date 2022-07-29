Про це інформує Офіс генерального прокурора.



Як виявило слідство, у березні 2022 року під час окупації Бучі підозрювані разом з іншими невстановленими військовими армії РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.



Після чого за наказом підполковника, господаря будинку вивели на вулицю, де повалили на землю та били руками й ногами. При цьому росіяни вимагали надати їм інформацію про патріотично налаштованих мешканців міста.



Після цього чоловікові зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб.



Там побої продовжилися. Росіяни змусили потерпілого повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування окупанти імітували страту інших українців, присутніх в приміщенні.



Чоловіку вдалося втекти від росіян у той момент, коли вони повели на страту інших мирних жителів.



Зазначається, що підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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