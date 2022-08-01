Катування і вбивства Росією військовополонених українців: генпрокурор Костін зустрівся з послами G7 і представництвом ЄС
Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з послами країн G7 та Представництвом Євросоюзу в Україні. За словами Костіна, в умовах воєнного стану ключовим питанням є розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Усі ми бачили шокуючі кадри Оленівського ізолятора, де утримувалися наші військовополонені з Азовсталі, а також жахливих тортур і розстрілу українських військовополонених. Це навмисні та заздалегідь продумані воєнні злочини і ніщо інше, як відвертий і цинічний ляпас міжнародній спільноті. Але наш спільний обов’язок – стежити за тим, щоб усі, хто причетний до цих злочинів, не уникли відповідальності. Ми також повинні адекватно протистояти російській брехні та дезінформації", - зазначив генеральний прокурор.
Костін також зазначив, що крім розслідування воєнних злочинів російської армії, пріоритетом для нього особисто також є побудова незалежної професійної прокуратури, головною метою діяльності якої є забезпечення справедливості для кожного українського громадянина.
Посли висловили свою підтримку та наголосили, що пильно стежать за тими процесами, які відбуваються в українській прокуратурі, в тому числі в питаннях завершення реформи так званого трикутника правосуддя.
Посли також висловили занепокоєння масштабами злочинів, які вчиняють війська РФ в Україні та запевнили, що готові й надалі надавати необхідну експертну допомогу у розслідуванні воєнних злочинів. Вони також запевнили в беззаперечній сталій підтримці, яку отримуватиме Україна.
- 29 липня, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені.
- 29 липня Головне управління розвідки повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.
- Станом на 30 липня, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці.
- 31 липня ми писали, що супутникові знімки колонії в Оленівці вкотре підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни. Й зробили вони це зсередини.
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