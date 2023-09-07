"Катюша" в зруйнованому окупантами Драмтеатру Маріуполя: терорист Пушилін показав відео, де співає нібито зірка з Китаю

Він опублікував відео в своєму Telegram.

Дівчина азійської зовнішності забралася на балкон театру і звідти заспівала російську пісню "Катюша". Пушилін назвав цю дівчину "оперної співачки" Ван-Фан. Знайти про таку співачку публічної інформації не вдалося.

На це відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сподіваюсь, духу понад 600 вбитих росіянами маріупольців настільки сподобалось, що вони будуть переслідувати її жахами все життя. А також сподіваюсь, що ми побачимо реакцію наших прикордонників та МЗС щодо незаконного перетину кордону цією пані", - написав він.