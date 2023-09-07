"Катюша" в зруйнованому окупантами Драмтеатру Маріуполя: терорист Пушилін показав відео, де співає нібито зірка з Китаю
Очільник російської окупаційної адміністрації Денис Пушилін опублікував відео, де "оперна діва" з Китаю Ван-Фан заспівала на руїнах Драмтеатру в Маріуполі пісню "Катюша"
Він опублікував відео в своєму Telegram.
Дівчина азійської зовнішності забралася на балкон театру і звідти заспівала російську пісню "Катюша". Пушилін назвав цю дівчину "оперної співачки" Ван-Фан. Знайти про таку співачку публічної інформації не вдалося.
На це відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Сподіваюсь, духу понад 600 вбитих росіянами маріупольців настільки сподобалось, що вони будуть переслідувати її жахами все життя. А також сподіваюсь, що ми побачимо реакцію наших прикордонників та МЗС щодо незаконного перетину кордону цією пані", - написав він.
- 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
- 30 червня 2022 року міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
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