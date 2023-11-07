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Кава чи денний сон: що зможе надати бадьорості після недосипу

7 листопада, 2023 вiвторок
11:44
Здоров'я Кава в ліжку

Сон є надзвичайно важливим для повноцінного відновлення нашого організму, а також для підтримання оптимального функціонування мозку та всього тіла

Що станеться, якщо ми спробуємо вирішити проблему недостатнього сну за допомогою кави та короткої денної дрімоти? Чи може кава справді замінити втрачений сон, чи це всього лише ілюзія? У цій статті ми розглянемо це запитання та вивчимо, як кава та денна дрімота впливають на наше фізичне та емоційне самопочуття.

Депривація сну - це стан, коли людина не отримує достатньо сну, або її сон переривається чи обмежується, що може призвести до негативних фізичних та психологічних наслідків. Депривація сну може бути наслідком різних факторів, таких як безсоння, стрес, нерегулярний розпорядок дня, вимоги роботи або навчання, а також надмірне використання стимуляторів, таких як кава або енергетичні напої.

Чи впливає брак сну на нашу розумову активність?

Брак сну має суттєвий вплив на увагу та когнітивні здібності, оскільки він відіграє ключову роль у функціонуванні мозку. Як впливає нестача сну на когнітивні здібності людини:

  • Депривація сну може спричинити загальне зниження когнітивних функцій, таких як розумова працездатність, ефективне вирішення завдань і прийняття рішень. Тому, люди, які не виспались, можуть більше відволікатися та мають труднощі в фокусуванні уваги на завданні, тому частіше допускають дрібні помилки.
  • Сон також важливий для процесів консолідації пам'яті, тобто перетворення нової інформації на стійку пам'ять. Недосип може призвести до погіршення пам'яті та здатності відтворювати важливу інформацію.
  • Не меншу шкоду приносить брак сну творчим людям, адже його нестача може обмежити здатність до творчого розв'язання проблем і прийняття нестандартних рішень.

Хороший сон є необхідністю для оптимального функціонування мозку і збереження високої робочої продуктивності та когнітивних здібностей. Його нестача є причиною зниження якості роботи та загального благополуччя. Тому важливо надавати своєму організму достатню кількість якісного сну, щоб підтримувати оптимальну роботу мозку.

Фото: Freepik

Чи може кава компенсувати нестачу сну?

На це питання дала відповідь Кімберлі Фенн, професорка психології, та її колеги з Мічиганського університету, - пише The Conversation. Кава може тимчасово покращити концентрацію, відновити стан бадьорості та уваги. Кофеїн є стимулятором нервової системи, який допомагає зменшити відчуття сонливості і покращити фокус.

В результаті досліджень вчені виявили, що кофеїн дійсно допоміг учасникам, які мали брак сну, сконцентруватися та виконувати завдання на рівні з тими, хто спав достатню кількість часу. До того ж, кофеїн підвищив продуктивність і тих, хто добре виспався.

Однак, експерти зазначали, що напій не допоміг уникнути помилок під час виконання завдань. Це може свідчити про те, що хоча кофеїн може допомогти зосередитеся, він навряд чи буде ефективним під час виконання більш складних завдань.

Тут важливо зрозуміти, що повноцінний сон має безліч корисних функцій для фізичного і психологічного здоров'я, включаючи відновлення організму, консолідацію пам'яті, зміцнення імунної системи та регулювання емоцій. Кофеїн не замінює ці корисні процеси сну.

Чи допоможе дрімання вдень та кава перекрити дефіцит повноцінного сну?

Згідно з даними чисельних досліджень, 10-20 хвилинний денний сон вважають дуже корисним. Він не лише підвищує продуктивність, уважність та підіймає настрій, а також, зменшує сонливість протягом дня на 10%, - ресурс медичних послуг DOC.ua.

Навіть короткий денний сон може покращити концентрацію, відновити фізичну та психічну енергію, особливо в періоди значного ментального навантаження. Він може сприяти покращенню настрою, зменшенню стресу та роздратованості.

У дослідженні Л.Райнера та Дж. Хорна, що було проведено ще 1997 року, висвітлені цікаві висновки. Для участі в експерименті взяли 12 людей, які малі проблеми зі сном через роботу. Частина людей лягла спати на 15 хвилин вдень. Інші, випили велику чашку кави, почекали п’ять хвилин і теж лягли подрімати на 15 хвилин. Після цього, дві групи піддослідних проходили тест з водіння на спеціальному тренажері.

Перший висновок полягав у тому, що навіть коротке дрімання допомогло збільшити концентрацію та рівень енергії. По-друге, та група людей, де випили каву перед сном, мали кращі результати по ефективності виконання тесту, ніж група, де просто дрімали.

Лише одна чашка кави дала змогу людям подрімати та відпочити, а не перейти на стадію більш глибокого сну. Тому, люди прокинулися більш бадьорі та краще почували себе ще протягом кількох годин. Такий ефект пояснюється тим, що після прийому кави, кофеїн потрапляє в кров та починає впливати на мозок приблизно через 20-30 хвилин та діятиме ще кілька годин після. Тобто, дію кофеїну люди починають відчувати не одразу, а через певний час.

Фото: Freepik

Яка добова норма кави?

Безпечна кількість споживання кави варіюється в залежності від індивідуальних особливостей, таких як вік, стать, здоров'я та чутливість до кофеїну. Загальна рекомендація полягає в тому, щоб обмежити споживання цього напою до 300-500 міліграмів для дорослих. Це відповідає приблизно двом чашкам кави на день.

Фактори, які можуть впливати на індивідуальну толерантність до кофеїну, включають наступне:

  • Генетичні особливості. Деякі люди можуть бути генетично чутливості до кофеїну, тому відчувають негативні ефекти від менших доз.
  • Люди, що мають певні медичні протипоказання, такі як аритмія, виразка, підвищена тривожність або безсоння.
  • Вага людини, може впливати на толерантність до кофеїну. Таким чином, менші дози можуть бути більш ефективними для осіб, що мають невелику вагу, та навпаки.

Кожна людина має свої власні індивідуальні реакції на кофеїн, і тому важливо слухати своє тіло і реагувати на будь-які негативні симптоми, такі як нервозність, тривожність, неспокій, безсоння або головний біль. Однак, для більшості людей помірне споживання кави не є шкідливим і може бути навіть корисним.

Важливо також брати до уваги той факт, що кофеїн може міститися не лише в каві, а в шоколаді, чаю, газованих напоях тощо. Експерти ресурсу Food Standards Australia New Zealand зазначають, що вживання 210 мг кофеїну для дорослих, може підвищити рівень тривожності. Тому, важливо бути обережним і враховувати всі джерела кофеїну в вашому раціоні.

Повноцінний сон є необхідним для оптимального функціонування мозку, збереження високої робочої продуктивності та когнітивних здібностей. Брак сну може стати причиною зниження якості роботи та загального благополуччя. Сьогодні ще не створено методів, які б могли повноцінно замінити сон, тому все ж таки намагайтеся давати своєму організму достатню кількість якісного відпочинку вночі, щоб підтримувати оптимальну роботу всього організму протягом дня.

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