Казахстан планує у 2025 році відмовитись від російського телефонного коду

Про це повідомив сайт міністерства цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану.

Замість телефонного коду +7, який також закріплений за РФ, Казахстан зарезервував +997 в Бюро стандартизації електрозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.



"Казахстан перейде на власний національний телефонний код. Раніше ми ділили код +7 разом з Росією, тепер, коли ви зателефонуєте з нашої країни за кордон, буде висвітлюватися "Казахстан"", - зазначив , міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості РК.Багдат Мусін

Згідно з планами, Казахстан перейде на новий код з січня 2023 року. Повний перехід очікується з 2025 року.



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