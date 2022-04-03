Казахстан залежний від Росії й не має своєї власної позиції щодо війни в Україні. Китай - єдина сила, яка може стримати Путіна, - Козлов

Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Перш за все, я сказав би, що не існує взагалі такої позиції, як позиція Казахстану. Чинний президент Токаєв - це, на жаль, абсолютно прокремлівська креатура. І сімʼя його у Москві, і бізнес знаходиться у Росії, і винен Токаєв Путіну, коли президент РФ рятував його владу. Тому якоїсь власної позиції в Казахстані, на жаль, бути не може", - зазначив Козлов.



Казахський опозицінер додав, що будуть ще заяви від Казахстану, які в першу чергу будуть узгоджуватися з президентом Російської Федерації Путіним.



"Казахстан має 7 тис км сухопутного кордону з Росією, має дуже маленьку армію. У Казахстані також є такий ватний нашийник із Заходу на Схід з абсолютно пропутінських та агресивних громадян. Там навіть лунають заклики "Вова, прийди" і всі чекають кримського сценарію. Казахстан у дуже складній ситуації як самостійна держава й дуже залежний прямо від Путіна. Щодо Казахстану в Путіна є лише одна сила стримування - це Китай. У КНР є свої інтереси, це ще один великий сусід Казахстана. Баланс може бути лише в цій сфері. Казахстан не має своєї, незалежної позиції", - зауважив Володимир Козлов.



Опозиціонер наголосив, що всередині Казахстану знаходиться анклав Росії - Байконур, зі своєю армією, поліцією, російськими рублями, школами, садочками і тд. Казахстан завжди розуміє, що може бути поглинутий Російською Федерацією достатньо швидко, адже для того є всі умови.

Нагадаємо, Казахстан заявив про свій нейтралітет у війні Росії проти України. Там виступають за врегулювання ситуації шляхом переговорів, а також, що держава не буде виступатиме інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.