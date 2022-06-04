Казахстан змінить назву своєї експортної нафти, щоб уникнути санкцій, - Reuters
Назву казахстанської експортної нафти змінять, щоб уникнути санкцій та проблем з фінансуванням під час транспортування через російські морські порти
Про це повідомили в Reuters.
З 6 червня нафта офіційно називатиметься KEBCO. Перейменування пов’язане з бажанням уникнути санкцій ЄС та проблем з фінансуванням, адже казахстанський енергоресурс експортується через російські морські порти.
"У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами, та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - йдеться у відповіді виробника нафти на запит Reuters.
- Нагадаємо, до шостого пакета санкцій проти РФ, який нещодавно ухвалили в ЄС, входять відключення від SWIFT трьох російських банків, заборона на мовлення деяких російських телеканалів та нафтове ембарго.
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