"Кажи слова: Слава Україні! Героям Слава!" Олег Скрипка написав пісню-кричалку
Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка записав пісню-кричалку "Героям Слава!", до якої увійшли відомі гасла
"Вуаля, на ваше озброєння пісенька кричалка. Слава Україні! Героям Слава! російський корабель… Гасла – відомі всьому світові, а нам вже рідні. Тож будемо незламні духом та невпинно направляємо потвор тим курсом, на який вони заслуговують. Перемога з нами!", – написав Олег Скрипка у соцмережах, передає "Еспресо. TV".
Також Олег Скрипка розповів, що ідея такої пісні з’явилась ще в перші дні війни.
"Ідея пісні-кричалки виникла тому, що був запит для радіо і запит серця щось промовити для воїнів ЗСУ. І це було на самому початку війни, буквально в перші дні. В мене з’явився віршований рядок, перший куплет. А потім мій колега, продюсер Іван Боженко, сказав, що з цього можна зробити пісню. І я дописав другий куплет, дописав кричалку. Доєдналися діджеї: Tim, молодець, дуже швидко зробив цю роботу. І ще один варіант робить Bakun. Всі так включилися, що пісня дуже швидко вийшла. Я думаю, що вона підтримає дух і вояків, і всіх нас, українців. Бо ми зараз в такому вирі подій, і всім серцем вболіваємо, любимо, підтримуємо наших вояків і йдемо всі разом до перемоги", – розповів Олег Скрипка у коментарі Радіо Промінь.
- Нагадаємо, Олег Винник переспівав гімн України, актуалізувавши текст. Відео
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе