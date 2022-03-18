"Кажи слова: Слава Україні! Героям Слава!" Олег Скрипка написав пісню-кричалку

"Вуаля, на ваше озброєння пісенька кричалка. Слава Україні! Героям Слава! російський корабель… Гасла – відомі всьому світові, а нам вже рідні. Тож будемо незламні духом та невпинно направляємо потвор тим курсом, на який вони заслуговують. Перемога з нами!", – написав Олег Скрипка у соцмережах, передає "Еспресо. TV".



Також Олег Скрипка розповів, що ідея такої пісні з’явилась ще в перші дні війни.

"Ідея пісні-кричалки виникла тому, що був запит для радіо і запит серця щось промовити для воїнів ЗСУ. І це було на самому початку війни, буквально в перші дні. В мене з’явився віршований рядок, перший куплет. А потім мій колега, продюсер Іван Боженко, сказав, що з цього можна зробити пісню. І я дописав другий куплет, дописав кричалку. Доєдналися діджеї: Tim, молодець, дуже швидко зробив цю роботу. І ще один варіант робить Bakun. Всі так включилися, що пісня дуже швидко вийшла. Я думаю, що вона підтримає дух і вояків, і всіх нас, українців. Бо ми зараз в такому вирі подій, і всім серцем вболіваємо, любимо, підтримуємо наших вояків і йдемо всі разом до перемоги", – розповів Олег Скрипка у коментарі Радіо Промінь.

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