Керівник військової адміністрації Кривого Рогу анонсував "лагідний" перехід на українську мову

Про це на своїй Facebook сторінці заявив Олександр Вілкул.

Вілкул розповів, що з 1 липня 2022 року у Кривому Розі у кожному районі міста відкриють мовні клуби "Спілкуйся українською". За його словами, це зроблено для того, щоб усі охочі могли спокійно перейти на українську мову, адже раніше у Кривому Розі було чутно здебільшого російську.

"Так історично склалося, що ми, криворіжці, звикли переважно розмовляти російською мовою, але зараз мова – це також наша зброя", – говорить Вілкул.

Таких клубів у місті буде 23 і працюватимуть вони двічі на тиждень. Людей будуть вчити, як правильно ставити наголос в українських словах, як не використовувати суржик, як написати заяву чи автобіографію. Також бібліотекарі будуть знайомити людей з новинками української літератури та запрошуватимуть молодих криворізьких авторів. Після завершення курсів учасники отримають електронні сертифікати.

"Також будуть запрошуватися спікери, у тому числі й не з Кривого Рогу, з якими можна буде поспілкуватися онлайн. Це стосується відомих артистів, українських письменників, громадських діячів, з якими можна буде обговорити українською мовою актуальні питання сьогодення, а також профільні теми", – додав він.

19 червня 2022 року парламент прийняв три важливі закони, спрямовані на боротьбу проти окупантів на культурному й інформаційному фронтах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb