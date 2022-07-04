Керівник військової адміністрації Кривого Рогу анонсував "лагідний" перехід на українську мову
У Кривому Розі відкриють мовні клуби для "лагідного" переходу на українську мову
Про це на своїй Facebook сторінці заявив Олександр Вілкул.
Вілкул розповів, що з 1 липня 2022 року у Кривому Розі у кожному районі міста відкриють мовні клуби "Спілкуйся українською". За його словами, це зроблено для того, щоб усі охочі могли спокійно перейти на українську мову, адже раніше у Кривому Розі було чутно здебільшого російську."Так історично склалося, що ми, криворіжці, звикли переважно розмовляти російською мовою, але зараз мова – це також наша зброя", – говорить Вілкул.
Таких клубів у місті буде 23 і працюватимуть вони двічі на тиждень. Людей будуть вчити, як правильно ставити наголос в українських словах, як не використовувати суржик, як написати заяву чи автобіографію. Також бібліотекарі будуть знайомити людей з новинками української літератури та запрошуватимуть молодих криворізьких авторів. Після завершення курсів учасники отримають електронні сертифікати.
"Також будуть запрошуватися спікери, у тому числі й не з Кривого Рогу, з якими можна буде поспілкуватися онлайн. Це стосується відомих артистів, українських письменників, громадських діячів, з якими можна буде обговорити українською мовою актуальні питання сьогодення, а також профільні теми", – додав він.
- 19 червня 2022 року парламент прийняв три важливі закони, спрямовані на боротьбу проти окупантів на культурному й інформаційному фронтах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.16
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 36.81
- Актуальне
- Важливе