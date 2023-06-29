Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у телемарафоні.

Зазначається, що перевірку будуть проводити представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ.

"Отримав завдання від президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання сьогодення, оскільки в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена", - сказав Павлюк.

Він наголосив, що буде створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її.

Павлюк зазначив, що ймовірно, не вдасться провести широкомасштабну перевірку. Проте, він має надію, що можна буде встановити, наскільки кожен керівник відповідає вимогам, що ставляться до нього.

Після перевірки буде проведений аналіз отриманих даних, після чого будуть розроблені пропозиції для керівництва держави щодо подальших заходів з поліпшення роботи військкоматів.

Скандал з очільником одеського військкомату

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".

За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

А вже 23 червня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив про проведення перевірок усіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в країні.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК.