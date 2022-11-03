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Головна політика Керівництво "Слуги Народу" бігає і домовляється, аби рештки забороненої ОПЗЖ проголосували за потрібні законопроєкти, – Синютка

Керівництво "Слуги Народу" бігає і домовляється, аби рештки забороненої ОПЗЖ проголосували за потрібні законопроєкти, – Синютка

3 листопада, 2022 четвер
17:18
політика заборона ОПЗЖ

Нардеп Синютка заявив, що обранцями від забороненої фракції ОПЗЖ, які досі сидять у Верховній Раді України, керують "Слуги Народу"

Про це інформує "Главком" з посиланням на нардепа від "Європейської Солідарності", члена парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Олега Синютки.

Народний депутат каже, що депутатські рештки, які досі сидять у Раді, проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", яка нещодавно опинилася під забороною в Україні, почали плідно співпрацювати з монобільшістю.  

"Виникає питання: чому інших обранців від ОПЗЖ, які займали промосковську позицію і досі перебувають у сесійній залі, не позбавляють громадянства України й статусу народного депутата? У мене є відповідь – вони голосують в унісон з владою. Якби суспільству були доступні відеотрансляції пленарних засідань Верховної Ради, тоді б усі побачили, як керівництво фракції "Слуга народу" бігає у те місце, де засідають колишні вихідці з ОПЗЖ і домовляється, аби вони проголосували за потрібні законопроєкти. Таке собі ручне управління", – пояснив Синютка.  

Політика дивує те, що президентський указ про припинення громадянства двох нардепів, надійшов до Ради лише через три місяці після його ухвалення, хоч і будівля регламентного комітету знаходиться через дорогу від Офісу.

Синютка каже, що забрати українське громадянство та депутатські значки варто було б в інших нардепів, зокрема, Віктора Медведчука, Андрія Деркача та Олексія Ковальова. Повідомляється, що Ковальова ліквідовано у серпні 2022 року на Херсонщині, де він служив окупаційній владі.

"Впевнений, що у цих осіб "заслуг" перед Московією більше, ніж у колаборантів Васильковського та Рабіновича. Звідси напрошується логічне питання, а чому в української влади щодо проросійських шпигунів і колаборантів подвійні-потрійні стандарти стосовно позбавлення громадянства України?" – ставить риторичне питання Синютка. 

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Суспільство
Верховна Рада
Володимир Зеленський
Слуга народу
ОПЗЖ
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