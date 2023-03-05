Про це повідомили у неділю, 5 березня, у вечірньому зведенні Генштабу.

Стало відомо, що у вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.

"У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну",- йдеться у дописі.

Генштаб повідомляє, що за наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в наступ, у який їх відправляє керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки.

Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів ворога залишається високоймовірною по всій території України", - зазначається у дописі.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області; Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки - Сумської та Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

Бахмутський напрямок: ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів. Серед них - Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника", - йдеться у дописі.