За логікою процесу, ми майже точно прийдемо в точку, коли колективне КГБ запропонує Заходу в жертву Путіна.

Не має значення, як саме вони будуть готові це виконати або зімітувати. Вони точно захочуть розміняти його "покарання" або "зникнення" замість збереження самого КГБ і оболонки у вигляді так званої РФ. А далі буде запропоновано почати все з чистого аркуша. Все заради того, щоб піти на нове коло самовідтворення цієї фабрики вічного гноблення і смерті.

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Це спокусить багатьох на Заході.

Наше завдання — не дати світу купитися на цю спокусу.

Цієї проблеми гарантовано вдасться уникнути, якщо сьогоднішня Росія рухне, як СРСР, значно швидше, аніж хтось буде готовий говорити з ними про компроміси.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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