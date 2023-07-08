КГБ може розміняти Путіна на збереження себе і РФ
Наше завдання — не купитися на цей торг і пояснити його Заходу
За логікою процесу, ми майже точно прийдемо в точку, коли колективне КГБ запропонує Заходу в жертву Путіна.
Не має значення, як саме вони будуть готові це виконати або зімітувати. Вони точно захочуть розміняти його "покарання" або "зникнення" замість збереження самого КГБ і оболонки у вигляді так званої РФ. А далі буде запропоновано почати все з чистого аркуша. Все заради того, щоб піти на нове коло самовідтворення цієї фабрики вічного гноблення і смерті.
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Це спокусить багатьох на Заході.
Наше завдання — не дати світу купитися на цю спокусу.
Цієї проблеми гарантовано вдасться уникнути, якщо сьогоднішня Росія рухне, як СРСР, значно швидше, аніж хтось буде готовий говорити з ними про компроміси.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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