Він вів свою кампанію не місяць і не два (!). Усе це не сталося несподівано, а було передбачуваним результатом тривалої послідовної публічної діяльності Пригожина.

На моє переконання — це масштабна санкціонована (в тому числі й Путіним) гра, яка спрямована на внутрішню і зовнішню аудиторії.

Для російської аудиторії завдання такі:

1. Підвищення потреби в Путіні. Через Пригожина розкручується загроза внутрішнього конфлікту. Стає страшно, народ потребує захисту. Закономірно зростає суспільна надія на Путіна.

2. Відбувається тестування протестного потенціалу російського суспільства і виявлення нестабільних елементів та реальних вогнищ спротиву. Випробування всієї системи на міцність і спроможність. Такі собі хороші навчання наближені до реальних обставин. Згадайте агента царської охранки попа Гапона, якщо ми шукаємо аналогій з початком двадцятого століття.

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Для українців та інших ворогів завдання цієї гри:

1. Створення емоційних гойдалок, коли за допомогою Пригожина можна постійно лякати та заспокоювати, контролюючи амплітуду цих коливань.

2. Формування враження, що є різні росіяни — погані й хороші. І що навіть погані можуть ставати хорошими.

3. Вдавання, що в Росії відбуваються масштабні неконтрольовані процеси. Тому розслабтеся, не тужтеся, все буде добре. Варто лише зачекати. Це дуже добре працює разом з іншим ІПСО, спрямованим на зрив мобілізації в Україні.

Реальні пригожини будуть, але пізніше. Коли Росія справді почне валитися і почнеться хаос.

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Ще одне. Заплановане усунення Путіна за згодою сторін також може статися. Незабаром. Але тільки для того, щоб вберегти цю злочинну державу.

Що може керувати Путіним, який санкціонував цю гру або є свідомим її учасником? Відповідь: страх. Страх перед реальним заколотом.

Чи можемо ми щось стверджувати? Ні! Бо для цього мають бути розвіддані. У нас поки лише те, що на поверхні.

Війна триває. У ворога ще є ресурс. Росія точно зазнає поразки й повинна розвалитися.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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