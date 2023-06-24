Пригожин ворог. Ворог хитрий, жорстокий і підступний. Він хоче нас вбити
З приводу резонансного інтерв'ю Пригожина. Перше і головне: Пригожин не ваш друг, не союзник, не симпатик. Це ворог. Цинічний, безпощадний, максимально жорстокий і підступний
Всі його слова і гострі вислови на адресу російської армії треба розглядати саме через цю призму: слова ворога, який хоче вас убити.
Заява Пригожина, що Україна ніяк не загрожувала Росії, а війну розв'язав Шойгу таргетована не на росіян, як поквапилися заявити деякі "експерти" і не свідчить про готовність капітулювати.
Я спеціально переглянув пабліки воєнкорів, щедро підгодованих Пригожиним. Жоден не запостив це інтерв'ю. Це значить, слова Пригожина направлені не на росіян, а на нас з вами.
Для чого? Якщо не забувати, що Пригожин — ворог, ціль я бачу єдину. Створити в Україні ілюзію, що є росіяни, з якими можна домовлятися. А потім створити в Україні попит на перемовини.
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Зробити так, щоб люди в Україні вимагали перемовин від Зеленського. Зараз такого попиту немає. А єдиний прийнятний для Московії вихід з війни – перемовини, на яких вони надурять Україну, як робили вже мільйон разів і зафіксувати за собою захоплені території та зняти західні санкції.
Саме тому Пригожин вже досить давно звучить приємно для українського вуха і рубає правду-матку, що росіяни зазнають поразок і значних втрат. Саме тому він так прагне заколихати українців брехнею про себе, як не такого вже й поганого ворога.
Важливо не дати ворогу втертися в довіру і нав'язати українцям свої ідеї. Мирні перемовини, які просуватиме Пригожин, неприйнятні без повернення всіх українських територій, включно із Кримом і Донбасом, видачі суду військових злочинців, виплати репарацій і демілітаризації Московії.
Пригожин ворог. Ворог хитрий, жорстокий і підступний. Він хоче нас вбити. Пам'ятаємо.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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