Всі його слова і гострі вислови на адресу російської армії треба розглядати саме через цю призму: слова ворога, який хоче вас убити.

Заява Пригожина, що Україна ніяк не загрожувала Росії, а війну розв'язав Шойгу таргетована не на росіян, як поквапилися заявити деякі "експерти" і не свідчить про готовність капітулювати.

Я спеціально переглянув пабліки воєнкорів, щедро підгодованих Пригожиним. Жоден не запостив це інтерв'ю. Це значить, слова Пригожина направлені не на росіян, а на нас з вами.

Для чого? Якщо не забувати, що Пригожин — ворог, ціль я бачу єдину. Створити в Україні ілюзію, що є росіяни, з якими можна домовлятися. А потім створити в Україні попит на перемовини.

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Зробити так, щоб люди в Україні вимагали перемовин від Зеленського. Зараз такого попиту немає. А єдиний прийнятний для Московії вихід з війни – перемовини, на яких вони надурять Україну, як робили вже мільйон разів і зафіксувати за собою захоплені території та зняти західні санкції.

Саме тому Пригожин вже досить давно звучить приємно для українського вуха і рубає правду-матку, що росіяни зазнають поразок і значних втрат. Саме тому він так прагне заколихати українців брехнею про себе, як не такого вже й поганого ворога.

Важливо не дати ворогу втертися в довіру і нав'язати українцям свої ідеї. Мирні перемовини, які просуватиме Пригожин, неприйнятні без повернення всіх українських територій, включно із Кримом і Донбасом, видачі суду військових злочинців, виплати репарацій і демілітаризації Московії.

Пригожин ворог. Ворог хитрий, жорстокий і підступний. Він хоче нас вбити. Пам'ятаємо.