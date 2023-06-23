Пригожин написав заяву до слідкому на Герасимова та Шойгу

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Герасимов і Шойгу повинні понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивства десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові", — заявив Пригожин.

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Власник ПВК Вагнера заявив, що написав заяву в слідчий комітет РФ на міністра оборони Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова.