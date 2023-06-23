Пригожин написав заяву до слідкому на Герасимова та Шойгу
Власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин звинувачує Сергія Шойгу та Валерія Герасимова у геноциді росіян
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Герасимов і Шойгу повинні понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивства десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові", — заявив Пригожин.
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Власник ПВК Вагнера заявив, що написав заяву в слідчий комітет РФ на міністра оборони Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова.
- 14 червня російський соціолог, політичний експерт, журналіст та публіцист Ігор Ейдман заявив, що конфлікт між Пригожиним та міністерством оборони РФ загострюється, і він неминуче набуде силового оберту.
- 20 червня британська розвідка заявила, що Пригожин пішов на загострення конфронтації з міністерством оборони Росії, для якого такі дії недоречні на тлі контрнаступальних операцій України.
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