Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У звіті зазначається, що 19 червня Пригожин заявив, що чекає на відповідь від міноборони Росії власного варіанту "контракту" для "добровольчих формувань", який він передав до міністерства за три дні до цього.

У розвідці Британії вважають, що це стало наслідком ультиматуму з боку міноборони РФ на адресу "Вагнера" та інших "добровольчих формувань" про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.

"Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки й, швидше за все, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон Пригожина щодо МО став однозначно конфронтаційним", - зазначають у міноборони Великобританії.

Там додали, що у міноборони РФ вважають дії Пригожина "прикрими" у той час, коли російська армія намагається протидіяти українському контрнаступу.

Підписання контрактів "добровольчих формувань" з міноборони РФ

11 червня Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань могло бути ПВК Вагнера. Міноборони заявляє, що контракти нададуть формуванням "необхідний правовий статус, створять єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань".

Засновник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин тоді не погодився. Він веде безперервну ворожнечу з міністерством оборони РФ і звинувачує його в тому, що воно не забезпечує адекватного постачання боєприпасів його найманців Вагнера в Україні. Пригожин заявив, що Шойгу "не може нормально керувати військовими формуваннями".

12 червня в міністерстві оборони Росії заявили, що підписали контракт із групою найманців "Ахмат" після того, як ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин відмовився це зробити.

Натомість фінансист вагнерівців у коментарі данським журналістам повідомив, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні, а також додав, що наступальний потенціал ЗСУ ще далеко не вичерпано.

15 червня британська розвідка повідомила, що підписання або відмова від контрактів приватної військової компанії Вагнера з міністерством оборони Росії може стати ключовим моментом у ворожнечі між ними.