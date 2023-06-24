Спонукало цей виток "зради" останнє інтерв'ю Пригожина, де він примудрився одночасно дискредитувати Путіна, СВО і все військове керівництво (передусім Шойгу): мовляв, у війні не було потреби. Ніхто не "бомбіл 8 лєт" - був обмін окремими ударами між арміями. Ніяке НАТО сюди не збиралось — здалась їм та Україна. І ніхто ніяких "ударів з 4-х напрямків" не планував — а оце вже повністю дискредитує свіжу доповідь Наришкіна і Служби зовнішньої розвідки (згідно з якою "готувалась атака на Донбас").

Просто Путіна дезінформували. Просто Медведчук вмовив Путіна організувати йому швиденько танково-десантним проривом крісло президента України, — а Шойгу одразу поклав під Гостомелем купу російських солдатів.

А Росії це було абсолютно без потреби. А якщо хтось дійсно обґрунтував неймовірні вигоди від тотально підконтрольної України, то взяти її під контроль можна було суто економічними методами — трохи довше, зате надійно і на порядки дешевше.

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В підсумку Пригожин практично відкрито заявив, що Путін не керує країною і нічого не розуміє в поточній ситуації (бо його дурить все його оточення). Дійсно, типова риторика заколотника.

Але оскільки Пригожин не сам по собі, а реалізує стратегію Ковальчуків — то російські аналітики роблять висновок, що під прикриттям війни ця група хоче опустити довкола Росії нову "залізну завісу" і спокійно правити цією ізольованою територією (хоча як на це подивиться Китай, котрий вже вписав "Північні території" в довгострокові економічні та соціальні плани? Хіба б дійсно розділити РФ на окремі зони впливу чи й держави).

Звісно, війна цій групі не потрібна — бо дорого і ризиковано. І Україна не потрібна — ні вся, ні окремі окуповані території. З цієї ж причини в російському інфопросторі вже зафіксоване очікування "нового Хасав'юрта" (угоди, якими завершилась Перша чеченська — з відведенням російських військ попри кількість відрізаних російських голів, і з нульовими вимогами чи обмеженнями для чеченців, а тоді — зі сплатою, фактично, данини Кремлем).

Так що з цієї точки зору Пригожин виступає навіть "голубом миру" - отаким кривавим голубом з кувалдою...

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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