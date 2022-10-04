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Харчишин розповів, скільки "Друга ріка" зібрала на концертах за кордоном для потреб ЗСУ

4 жовтня, 2022 вiвторок
09:43
Культура Валерій Харчишин

Український рок-гурт "Друга ріка" відновив концертну діяльність та провів турне за кордоном, аби зібрати кошти на потреби українських військових

Про це лідер гурту Валерій Харчишин розповів 24 каналу.

Як зазначив музикант, гурт "Друга ріка" відіграв багато концертів за кордоном.

"Ми проїхали 2 частини європейського турне і мали декілька концертів в Україні, у тих містах, де було більш-менш безпечно", – поділився Харчишин.

Концерти, які проводив гурт, благодійні. Музикант зауважив, що в Україні не у всіх містах є можливість виступати, адже не всюди є сховища.

"За кордоном ми зібрали близько $4 млн без врахування останніх концертів. Але мушу зізнатись, що, справді, більше коштів вдалось заробити там",– розповів він.

Разом з цим, Харчишин додав, що витратна частина коштів у Європі, майже така ж, що і та сума, яку заробляє гурт. Тому іноді виходило так, що концерти виходили в нуль.

"Тому в Україні набагато легше зібрати концерт, адже тут і стіни допомагають. Ще слід зазначити, що в основному, всі кошти були від українців", – додав артист.

  • Українські артисти активно допомагають ЗСУ. Так, наприклад, Святослав Вакарчук відіграв уже 144 концерти перед бійцями на передовій.
  • Сергій Жадан серед тих, хто регулярно підтримує бійців. Протягом війни він не припиняє свою літературну та музичну діяльність, організовуючи благодійні концерти та літературні вечори на підтримку українських воїнів. Так, 18 вересня гурт "Жадан і Собаки" повернувся з благодійного туру містами Європи, який проходив на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія".
  • Один з їхніх концертів, який мав відбутися у Мілані, скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну".

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