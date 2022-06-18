Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Паралельно з обстрілами Харківщини проявились інші загрози, зокрема це поширення фейків по місту. Наприклад, цього тижня по під’їздах будинків розклеювали оголошення українською мовою, мовляв, харків’яни, залишайте відчиненими квартири, коли кудись йдете, тому що територіальна оборона шукає хороші місця для вогневих позицій. Міській раді Харкова довелось активно звертатись до містян, щоб спростувати цей фейк", - розповіла Куц.



Вона додала, що це ще одна спроба російських загарбників посіяти паніку в місті та чинити психологічний тиск.



"Окупанти не можуть взяти Харків силою, тому вирішили лякати й налаштовувати проти власної територіальної оборони", - сказала депутатка.



Куц також зауважила, що серед інших фейків, які ширяться містом, - інформація про воду, яка має збудники холери.



"Активно розповсюджувався фейк, що у воді з-під крана є збудники холери. Разом з тим були попередження на кшталт "не мийте фрукти у воді з-під крана, довго кип’ятіть воду" й так далі. Харківському водоканалу доводилось звертатись до містян і пояснювати, що всі показники води у нормі", - наголосила вона.



Напередодні окупанти вперше накрили вогнем Первомайський на Харківщині, є постраждалі