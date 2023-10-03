"Харків допомагає тримати весь наш Схід": Зеленський провів наради з відповідальними за місто і область

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні окремі тривалі наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові та області. Багато питань, які важливі для регіону. Особливо перед зимою. Особливо з огляду на постійний російський терор проти Харкова, проти області та намагання окупанта посилити штурми наших позицій", - розповів президент.

Глава держави повідомив, що обговорив з посадовцями захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування. Зеленський також заслухав доповіді генерала Сирського, очільників обласної Служби безпеки України та Національної поліції щодо захисту Харківського регіону.

"Надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України та для всієї Європи", - додав президент.

Він наголосив, що на нарадах були й доручення щодо підготовки до опалювального сезону, а також відбудови і фізичного захисту енергообʼєктів від російських ударів.

"Усе треба виконати, щодо деяких речей – значно прискоритися", - наголосив президент.