"Харків - це Україна!" Тисячі харків'ян вийшли на Марш єдності

Патріотичну ходу було організовано місцевими осередками всеукраїнських правих і правоцентристських політичних сил і громадських рухів, передає Еспресо.TV.



Читайте також: Росія планує поставити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави з РФ та Білоруссю, - Bild



Мета акції - засвідчити готовність Харкова до опору можливому російськиму вторгненню.





За оцінкою очільника "Національного корпусу" Андрія Білецького, до Маршу долучилися 5 тис. харків'ян.







Світлини Костянтина Немічева



Після проведення Маршу почалося віче на Майдані Свободи.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb