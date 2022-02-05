"Харків - це Україна!" Тисячі харків'ян вийшли на Марш єдності
Вдень у суботу, 5 лютого 2022 року, середмістям Харкова пройшов кількатисячний Марш єдності
Патріотичну ходу було організовано місцевими осередками всеукраїнських правих і правоцентристських політичних сил і громадських рухів, передає Еспресо.TV.
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Мета акції - засвідчити готовність Харкова до опору можливому російськиму вторгненню.
Світлини Костянтина Немічева
Після проведення Маршу почалося віче на Майдані Свободи.
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