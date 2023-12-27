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"Харківобленерго" заявляє про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського

27 грудня, 2023 середа
21:29
Економіка Вадим Новинський

Підсанкційний олігарх Вадим Новинський спробував захопити контроль над підприємством "Харківобленерго"

Про це заявило АТ "Харківобленерго".

Проросійський олігарх Новинський залишається акціонером АТ "Харківобленерго" через підконтрольну компанію "Смарт Холдинг" станом на другий рік повномасштабної війни РФ проти України. Він володіє майже 25% акцій харківського енергетичного підприємства.

Таке становище не змогли змінити ні рішення суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Новинським, ні персональні санкції, які наклав на олігарха Президент України. "Тобто, якщо є ресурси та медійний вплив, можна ігнорувати суди та рішення голови держави", - зазначено в дописі.

Водночас акцентується увага на тому, що "Харківобленерго" - стратегічне підприємство, від якого залежить електропостачання всієї прифронтової області.

У товаристві вважають, що Новинський не мав права голосувати на загальних зборах АТ "Харківобленерго" через свою компанію у зв’язку з накладеними на нього в грудні 2022 року санкціями.

"Вказане обмеження встановлюється законом і технічно забезпечується депозитарною установою, на рахунках якої перебувають акції Новинського, в даному випадку ТОВ "Стандарт". Тобто держава, реалізуючи санкційну політику щодо таких осіб, чітко вказала: активи ми у вас заберемо пізніше, після запровадження дієвого механізму їх вилучення, але зараз ви як ворожі агенти не повинні впливати на управління цими активами. Цілком справедливе, логічне рішення, забезпечене законом", - написали в компанії.

Згідно з даними пресслужби, напередодні загальних зборів АТ "Харківобленерго", що відбулися 25 грудня, "якимось незрозумілим чином акції Новинського знову стали голосуючими".

Водночас із цим розглядалося питання на вказаних загальних зборах щодо обрання нового складу Наглядової ради – органу, що призначає та звільняє керівництво товариства, а також вирішує інші важливі питання діяльності підприємства.

"Отже, Вадимом Новинським та фактично підконтрольною йому депозитарною установою ТОВ "Стандарт" було повністю проігноровано вимоги закону та указу Президента України з метою захопити владу в АТ "Харківобленерго". Вказане стало можливим за сприяння підконтрольної "Смарт Холдингу" депозитарної установи, яка при заміні програмного забезпечення подала до ПАТ НДУ недостовірні дані без урахування санкцій, застосованих РНБО та затверджених указом Президента України", - пояснили в підприємстві.

У повідомленні резюмували, що такі дії є недопустимими в умовах військової агресії та постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, тому вони повинні бути негайно припинені Службою безпеки України та Міністерством юстиції України.

  • Олігарх Вадим Новинський за 2022 рік збагатився на $100 млн, а загалом із 2019 року його статки зросли на 400 млн доларів і нині оцінюються в 1,4 млрд доларів. 
  • 13 квітня суд арештував майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд гривень, зокрема корпоративні права на 40 підприємств та 30 газових свердловин.
  • 4 травня СБУ арештувала нові активи проросійського олігарха на понад 10,5 млрд грн.
Україна
Харків
Вадим Новинський
Війна з Росією
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