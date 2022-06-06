Харківщина: волонтери скасували евакуацію, заплановану на 6 червня

Про це Суспільному повідомили в організації "Допомагаємо виїхати", яка готує евакуацію.

"На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою", - йдеться у повідомленні.