Харківщина: волонтери скасували евакуацію, заплановану на 6 червня
Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області, яка мала відбутись 6 червня, через небезпеку
Про це Суспільному повідомили в організації "Допомагаємо виїхати", яка готує евакуацію.
"На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою", - йдеться у повідомленні.
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