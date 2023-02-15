Харківська облрада попросила парламент перейменувати село Ватутіне на Залужне
Харківська обласна рада просить Верховну Раду України перейменувати село Ватутіне на Залужне. Нову назву для населеного пункту обирали самі мешканці
Про це йдеться в повідомленні облради.
"Село Нововодолазької громади відмовляється від назви, яка є іменем радянського генерала", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що від Нововодолазької селищної ради надійшов лист-звернення та пакет документів щодо ухвалення обласною радою рішення клопотати перед законодавцями про перейменування села на Харківщині.
14 лютого на сесії Харківська облрада ухвалила рішення "Про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області". Тепер відповідний проєкт має розглянути парламент.
Як пише "Суспільне. Харків", нову назву для села обирали самі мешканці. Для цього їм роздали опитувальники.
"Найбільш популярні варіанти, які запропонували жителі, направили на розгляд топонімічної комісії — як нову назву села визначили Залужне: село Ватутіне розташоване "за лугом", - зазначає видання.
- 9 лютого в Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 41.75Продаж 42.57
- Актуальне
- Важливе