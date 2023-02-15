Про це йдеться в повідомленні облради.

"Село Нововодолазької громади відмовляється від назви, яка є іменем радянського генерала", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що від Нововодолазької селищної ради надійшов лист-звернення та пакет документів щодо ухвалення обласною радою рішення клопотати перед законодавцями про перейменування села на Харківщині.

14 лютого на сесії Харківська облрада ухвалила рішення "Про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області". Тепер відповідний проєкт має розглянути парламент.

Як пише "Суспільне. Харків", нову назву для села обирали самі мешканці. Для цього їм роздали опитувальники.

"Найбільш популярні варіанти, які запропонували жителі, направили на розгляд топонімічної комісії — як нову назву села визначили Залужне: село Ватутіне розташоване "за лугом", - зазначає видання.