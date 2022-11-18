Харківський академічний театр ляльок став лауреатом премії Фонду Мікаеля Нюквіста у Стокгольмі

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

"Харківський державний театр ляльок грає так, що зворушує та захоплює, долає кордони та об’єднує людей. З твердою вірою в цілющу силу мистецтва Харківський державний театр ляльок попри складну ситуацію в місті та попри постійні обстріли російської армії протягом весни та літа 2022 року зумів провести вистави для дітей та дорослих. З незламним оптимізмом, вірою в майбутнє та надією на мир ці вистави демонструвалися в метро, лікарнях та інших тимчасових місцях скупчення людей", - наголосили у Фонді.

Харківський академічний театр ляльок став одним із лауреатів Michael Nyqvist Foundation Award, а переможцем 2022 року став актор Хенрік Дорсін зі Швеції.

Довідково. Премія Фонду Мікаеля Нюквіста присуджується акторам та театральним колективам, які поділяють дух Майкла та переконання, що акторство може об’єднувати людей. Щорічно у листопаді визначають одного переможця зі Швеції, а одного – з іншої країни.

Переможців обирають члени правління Фонду та переможці попередніх років. Мікаель Ніквіст був всесвітньо відомим шведським актором.

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