"Харківський контрнаступ. Земля": опублікували завершальний фільм трилогії про воєнну розвідку
ГУР випустило останній фільм "Харківський контрнаступ. Земля" з трилогії про воєнну розвідку України
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
"Харківський контрнаступ. Земля" - це документальна стрічка з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" авторства Артема Шевченка. Фільм присвятили Харківській наступальній операції, завдяки якій вдалося звільнити 8,5 тис. квадратних кілометрів української землі, а це - близько 400 населених пунктів та 150 тисяч мирних жителів.
У фільмі розповідається, що саме дозволило силам оборони провести найуспішніший контрнаступ за весь період повномасштабної російсько-української війни і яку роль у ньому відіграла воєнна розвідка.
- Раніше повідомлялося, що в Україні завершили роботу над документальним проєктом про участь військовослужбовців ГУР МОУ в авіапрориві на Азовсталі, битві за острів Зміїний та контрнаступі на Харківщині.
- У березні відбулася прем'єра першого із документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - "Небо. Авіапрорив на Азовсталь". У фільмі розкриваються невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі.
- 15 березня українці побачили другу стрічку з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Цього разу показали унікальні кадри спецоперації з висадки та штурму Зміїного.
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