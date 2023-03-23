Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

"Харківський контрнаступ. Земля" - це документальна стрічка з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" авторства Артема Шевченка. Фільм присвятили Харківській наступальній операції, завдяки якій вдалося звільнити 8,5 тис. квадратних кілометрів української землі, а це - близько 400 населених пунктів та 150 тисяч мирних жителів.

У фільмі розповідається, що саме дозволило силам оборони провести найуспішніший контрнаступ за весь період повномасштабної російсько-української війни і яку роль у ньому відіграла воєнна розвідка.