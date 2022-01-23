Харків'яни відновили пам'ятну дошку професору Шевельову

Про це із посиланням на місцевий телеканал АТН розповідає Еспресо.TV.



Раніше на цьому місці вже було встановлено пам'ятний знак українському професору, але у вересні 2013 року невідомі розбили його сокирами.







Представник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков каже, що на створення самої дошки витратили понад 70 тисяч гривень. Усі ці rjinb зібрали небайдужі люди.



"Ми давно мали це зробити. Харків - це місто, яке за українською суттю не поступається навіть Львову і відкриття меморіальної дошки одному з найбільш потужних українських мовознавців лише це підтверджує. Також найближчим часом у місті буде встановлено ще низку пам’ятників та дощок українським діячам", - зазначив Поздняков.





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