Херсонщина отримала від уряду 100 млн грн на відновлення
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури Херсонщини
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"Маємо якнайшвидше почати відбудову на звільнених територіях Херсонської області. Насамперед, відновити пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та забезпечити людей електроенергією, теплом", – розповіла перша віцепрем’єр - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона додала, що також виділені кошти підуть на відновлення об’єктів соціальної сфери.
Кошти отримає Херсонська обласна адміністрація для Херсонської ОВА, яка має узгодити з Міністерством розвитку громад та територій перелік заходів для фінансування. Йдеться, зокрема про обстеження об’єктів, закупівлю будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об’єктів, капітальний ремонт і реконструкцію, поточні ремонти та розбирання зруйнованих конструкцій.
Херсонщина отримає виділені кошти щойно розпорядження пройде доопрацювання та набуде чинності.
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