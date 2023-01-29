Херсонщина як напрямок нового наступу РФ не розглядється, - начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Єрін
Херсонщину не розглядають як напрямок можливого нового наступу РФ, але там діють ворожі розвідувальні групи
Про це заявив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в етері Еспресо.
"На даний час саме Херсонський напрямок не розглядається як напрямок імовірного наступу (РФ, - ред.) навіть у найближчій перспективі, тому що угруповання ворога на тимчасово окупованих територіях не дають йому виконувати дії", - зауважив він.
За словами Євгена Єріна, Росія готується до оборони та, швидше за все, продовжуватиме терористичні обстріли населених пунктів, критичної інфраструктури.
"Найімовірніше з боку РФ, що вона час від часу й намагається здійснювати, - це дія невеликих розвідувальних або розвідувально-диверсійних груп, які намагаються на невеликих човнах переправлятися через Дніпро та проводити свої заходи. Однак завдяки пильності наших оборонців усі ці спроби виявляють і зазвичай знищують плавзасоби з особовим складом або змушують повернутись і відступити", - наголосив військовий.
- 29 січня росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона, унаслідок чого троє людей загинули, ще п'ятеро зазнали поранень.
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