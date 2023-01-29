Про це заявив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в етері Еспресо.

"На даний час саме Херсонський напрямок не розглядається як напрямок імовірного наступу (РФ, - ред.) навіть у найближчій перспективі, тому що угруповання ворога на тимчасово окупованих територіях не дають йому виконувати дії", - зауважив він.

За словами Євгена Єріна, Росія готується до оборони та, швидше за все, продовжуватиме терористичні обстріли населених пунктів, критичної інфраструктури.

"Найімовірніше з боку РФ, що вона час від часу й намагається здійснювати, - це дія невеликих розвідувальних або розвідувально-диверсійних груп, які намагаються на невеликих човнах переправлятися через Дніпро та проводити свої заходи. Однак завдяки пильності наших оборонців усі ці спроби виявляють і зазвичай знищують плавзасоби з особовим складом або змушують повернутись і відступити", - наголосив військовий.

29 січня росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона, унаслідок чого троє людей загинули, ще п'ятеро зазнали поранень.

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