Про це повідомило РИА Новости з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова.

"Місто Херсон – це Росія, жодних ХНР (Херсонської народної республіки – ред.) на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ", - зазначив Стремоусов.

За словами ставленика Кремля, Херсонська область планує до кінця року повністю перейти під законодавство Росії. А структура влади на Херсонщині нібито вибудовуватиметься за аналогією з російськими регіонами.

25 лютого російські окупанти прорвали оборону Херсона. 27 лютого розпочалася тимчасова окупація Нової Каховки. 1 березня розпочався штурм Херсона російськими військами. Місто захопили.

Один зі спікерів Офісу президента Олексій Арестович визнав, що Херсонщину захопили через помилки політичного та військового керівництва, а також кадрову політику в області.

Напередодні в Міноборони України заявили, що Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину.

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