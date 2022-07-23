Херсонські партизани тримають ворога у постійному тонусі, - заступник голови райради Трошин
Заступник голови Херсонської райради Станіслав Трошин розповів, що на Херсонщині партизани фіксують колаборантів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Партизани працюють щоденно. Фіксують усіх, хто став на сторону ворога. Таких людей не багато, але вони є. Люди, які вчора були прибиральниками, водіями, або варили самогон - сьогодні керівники та начальники закладів. По всіх окупованих територіях розвішані жовто-блакитні стрічки, проукраїнськи плакати та листівки. Партизани тримають загарбників у постійному тонусі, трапляються випадки зникнення колаборантів", - підкреслив Трошин.
- Російська армія тримає в полоні проукраїнських активістів у Херсоні
- Херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе