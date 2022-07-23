Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Партизани працюють щоденно. Фіксують усіх, хто став на сторону ворога. Таких людей не багато, але вони є. Люди, які вчора були прибиральниками, водіями, або варили самогон - сьогодні керівники та начальники закладів. По всіх окупованих територіях розвішані жовто-блакитні стрічки, проукраїнськи плакати та листівки. Партизани тримають загарбників у постійному тонусі, трапляються випадки зникнення колаборантів", - підкреслив Трошин.

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