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Головна війна з Росією Херсонські партизани тримають ворога у постійному тонусі, - заступник голови райради Трошин
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Херсонські партизани тримають ворога у постійному тонусі, - заступник голови райради Трошин

23 липня, 2022 субота
12:02
війна з Росією Партизанські листівки у Херсоні

Заступник голови Херсонської райради Станіслав Трошин розповів, що на Херсонщині партизани фіксують колаборантів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Партизани працюють щоденно. Фіксують усіх, хто став на сторону ворога. Таких людей не багато, але вони є. Люди, які вчора були прибиральниками, водіями, або варили самогон - сьогодні керівники та начальники закладів. По всіх окупованих територіях розвішані жовто-блакитні стрічки, проукраїнськи плакати та листівки. Партизани тримають загарбників у постійному тонусі, трапляються випадки зникнення колаборантів", - підкреслив Трошин.

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