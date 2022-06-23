Херсонці відмовляються від російських паспортів, доводиться роздавати їх у колоніях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Згідно з даними розвідки через спротив місцевого населення у Херсонській області окупаційна адміністрація не може виконати вимоги російської влади щодо паспортизації регіону. В окупантів надто низькі показники. Відтак вони вирішили паспортизувати ув’язнених", – йдеться в повідомленні

Однак ув’язнені з колонії №90 також не стали в чергу за російськими документами, тому рашисти погрожують розправою всім, хто відмовився.