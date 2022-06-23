Херсонці відмовляються від російських паспортів, доводиться роздавати їх у колоніях
Окупанти почали тиснути на ув’язнених "Північної виправної колонії №90" в Херсоні, щоб ті подавалися на російські паспорти
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Згідно з даними розвідки через спротив місцевого населення у Херсонській області окупаційна адміністрація не може виконати вимоги російської влади щодо паспортизації регіону. В окупантів надто низькі показники. Відтак вони вирішили паспортизувати ув’язнених", – йдеться в повідомленні
Однак ув’язнені з колонії №90 також не стали в чергу за російськими документами, тому рашисти погрожують розправою всім, хто відмовився.
- Нагадаємо, 22 червня на Херсонщині підірвали авто чорнобаївського колаборанта Юрія Турульова.
- Також 22 червня підірвали автомобіль, який належав екснардепу від "Слуги народу" та колаборанту Олексію Ковальову.
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