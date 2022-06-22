Про це очільник Головного управління розвідки МО України повідомив під час етеру телемарафону.

"Я можу вам підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому зараз стані знаходиться цей колаборант і зрадник, зараз ми це ще зʼясуємо", - заявив Буданов.

У партії "Слуга народу" закликали правоохоронців якнайшвидше передати в суд справу екснардепа Ковальова, який перейшов на бік окупантів

Нагадаємо, 8 червня на тимчасово окупованій території Херсонської області Олексій Ковальов перейшов на бік загарбників та опублікував допис на підтримку Росії

У Чорнобаївці від фугаса вибухнув автомобіль колаборанта Юрія Турульова