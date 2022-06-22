Очільник ГУР Буданов підтвердив, що автомобіль колаборанта Ковальова підірвали
Очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль, який підірвали сьогодні на Херсонщині, належав екснардепу та колаборанту Олексію Ковальову
Про це очільник Головного управління розвідки МО України повідомив під час етеру телемарафону.
"Я можу вам підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому зараз стані знаходиться цей колаборант і зрадник, зараз ми це ще зʼясуємо", - заявив Буданов.
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- Нагадаємо, 8 червня на тимчасово окупованій території Херсонської області Олексій Ковальов перейшов на бік загарбників та опублікував допис на підтримку Росії
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