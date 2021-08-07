Хижняк відреагував на приголомшливу поразку нокаутом у фіналі Олімпіади-2020
Український боксер Олександр Хижняк заявив, що був готовий продовжити поєдинок у фіналі Олімпійських ігор, а рефері зарано зафіксував нокаут
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
За словами українського боксера, який програв бразильцю Еберту Соузі у третьому раунді, суддя зарано зафіксував нокаут, оскільки він був готовий продовжити бій за 4-5 сек після падіння.
"Я відразу піднявся після удару. Не можу сказати, що я не міг продовжувати поєдинок. Напевно, через 4 або 5 секунд я вже відновився, почувався добре. Не знаю, чому рефері відразу зупинив бій, тому що в багатьох поєдинках рахують до 9, і після цього бій триває. Не знаю, чому суддя відразу не дав продовжувати", - сказав Хижняк.
Він додав, що спробує здобути золоту медаль на наступній Олімпіаді у 2024 році у Парижі.
"Сталося так, як сталося, на все воля божа. Спасибі йому і за це. Хотілося перемогти. Нашою метою було золото, але воно нам не підкорилося. Напевно, потрібно ще раз пройти цей шлях", - підсумував Хижняк.
- Нагадаємо, 7 серпня український боксер Олександр Хижняк програв у фіналі Олімпійських ігор у Токіо бразильцю Еберту Соузі та здобув срібну нагороду.
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