Хижняк відреагував на приголомшливу поразку нокаутом у фіналі Олімпіади-2020

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

За словами українського боксера, який програв бразильцю Еберту Соузі у третьому раунді, суддя зарано зафіксував нокаут, оскільки він був готовий продовжити бій за 4-5 сек після падіння.

"Я відразу піднявся після удару. Не можу сказати, що я не міг продовжувати поєдинок. Напевно, через 4 або 5 секунд я вже відновився, почувався добре. Не знаю, чому рефері відразу зупинив бій, тому що в багатьох поєдинках рахують до 9, і після цього бій триває. Не знаю, чому суддя відразу не дав продовжувати", - сказав Хижняк.

Він додав, що спробує здобути золоту медаль на наступній Олімпіаді у 2024 році у Парижі.

"Сталося так, як сталося, на все воля божа. Спасибі йому і за це. Хотілося перемогти. Нашою метою було золото, але воно нам не підкорилося. Напевно, потрібно ще раз пройти цей шлях", - підсумував Хижняк.