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Хизувався катуванням жителів Харківщини: СБУ оголосила підозру російському окупанту

29 вересня, 2023 п'ятниця
17:10
Кримінал

Служба безпеки оголосила підозру російському бойовику Станіславу Шматову, який хизувався перед родичами, що грабував місцевих жителів під час боїв за Харків і катував українських полонених

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційних угруповань РФ, який причетний до масових воєнних злочинів на період боїв за Харків.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Росії він брав участь у штурмі селища Піски-Радьківські Ізюмського району.

Тоді контррозвідники СБУ перехопили його телефонну розмову з батьком, під час якої загарбник вихвалявся тим, як він разом з іншими військовими грабував місцевих жителів і катував українських полонених. Також він розповів те, як ворожа артилерія і бронетехніка знищували цілі вулиці з будинками мирних мешканців.

Зловмисником виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов.

За даними слідства, з квітня 2022 року він воював в Україні у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора.

Під час бойових дій проти Сил оборони на східному фронті Шматов був на посаді механіка-водія БТР, з якого розстрілювали помешкання цивільного населення Харківщини.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти воєнних злочинів загарбника та його спільників під Ізюмом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Зокрема, підозру отримав Султан Паштов, 34-річний бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади ГРУ за катування людей під час окупації Балаклії на Харківщині.
СБУ
окупанти
Харківщина
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