Хлопці, які знищили колону російської техніки в Бучі, раніше добре грали в комп'ютерні ігри, - Резніков

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік".

Знищення першої колони російської техніки в Бучі на початку повномасштабного вторгнення Росії було дуже важливим, адже зупинило просування ворога. Як зазначив Резніков, колону вдалося спалити завдяки кільком моментам.

"По-перше, місцеве населення допомагало військовим. По-друге, хлопці, які пішли служити, раніше дуже добре грали в комп'ютерні ігри. Й дуже вправно навчилися стріляти на лазертагах. Коли хтось спитав, як вони цього навчилися, вони сказали: "Як у комп'ютерній грі: Наведення – постріл, наведення – постріл". Вони спалили все. Голова колони, хвіст колони – росіяни стали. Паніка. А далі починають нищити, і в такий спосіб нищать усе", – сказав Резніков.