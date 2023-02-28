Хмарно та можливі помірні опади. Якою буде погода в Україні в останній день зими
В Україні 28 лютого буде без істотних опадів, температура повітря вдень 0-5 тепла
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"28 лютого хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в Україні, крім північних та північно-західних областей, невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади; вдень без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.
У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла, на Закарпатті до 9; у південній частині вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 3-8 тепла, в Криму 9-13; у Карпатах вночі 5-10 морозу, вдень близько 0.
У Києві та Київській області 28 лютого без істотних опадів. Температура у столиці вночі 3-5 морозу, вдень 1-3 тепла; по області вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла.
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