Хмарно та можливі помірні опади. Якою буде погода в Україні в останній день зими

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"28 лютого хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в Україні, крім північних та північно-західних областей, невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади; вдень без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла, на Закарпатті до 9; у південній частині вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 3-8 тепла, в Криму 9-13; у Карпатах вночі 5-10 морозу, вдень близько 0.

У Києві та Київській області 28 лютого без істотних опадів. Температура у столиці вночі 3-5 морозу, вдень 1-3 тепла; по області вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла.