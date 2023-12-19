Хмарочос у Нью-Йорку підсвітять синім і жовтим кольорами, щоб нагадати про зниклих українських дітей

Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Зазначається, що організатором цієї акції солідарності з українським народом став актор Лев Шрайбер. Таким чином він хоче наголосити на тому, як російське вторгнення в Україну руйнує дитинство та майбутнє українських дітей.

"Тисячі вбитих і поранених, мільйони вимушених переселенців та біженців і майже 20 000 дітей, яких примусово вивезли на територію Росії. Ще тисячі дітей до сьогодні залишаються в окупації під впливом російської пропаганди", - написав Кулеба.

Він додав, що Лев Шрайбер, чий дід по материнській лінії мігрував з України до США, сьогодні є співзасновником BlueCheck Ukraine - організації, яка фінансує українські гуманітарні організації. Актор просить не втрачати з поля зору жахливі людські жертви, які є результатом війни Росії проти України.

"Актор закликає пам'ятати про цих насильно викрадених дітей та їхні родини в цей складний час і продовжувати працювати", - зауважив ексуповноважений президента України з прав дитини.

За словами Кулеби, ця ініціатива стала можливою завдяки партнерству BlueCheck Україна та Builders Ukraine.