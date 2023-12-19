Хмарочос у Нью-Йорку підсвітять синім і жовтим кольорами, щоб нагадати про зниклих українських дітей
У вівторок, 19 грудня, о 23:30 за київським часом хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку засвітиться синьо-жовтими вогнями для нагадування світові про зниклих в Україні дітей
Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.
Зазначається, що організатором цієї акції солідарності з українським народом став актор Лев Шрайбер. Таким чином він хоче наголосити на тому, як російське вторгнення в Україну руйнує дитинство та майбутнє українських дітей.
"Тисячі вбитих і поранених, мільйони вимушених переселенців та біженців і майже 20 000 дітей, яких примусово вивезли на територію Росії. Ще тисячі дітей до сьогодні залишаються в окупації під впливом російської пропаганди", - написав Кулеба.
Він додав, що Лев Шрайбер, чий дід по материнській лінії мігрував з України до США, сьогодні є співзасновником BlueCheck Ukraine - організації, яка фінансує українські гуманітарні організації. Актор просить не втрачати з поля зору жахливі людські жертви, які є результатом війни Росії проти України.
"Актор закликає пам'ятати про цих насильно викрадених дітей та їхні родини в цей складний час і продовжувати працювати", - зауважив ексуповноважений президента України з прав дитини.
За словами Кулеби, ця ініціатива стала можливою завдяки партнерству BlueCheck Україна та Builders Ukraine.
- 7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.
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