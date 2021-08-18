"Хочемо отримати цього року": Зеленський назвав строки створення національного авіаперевізника

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – цитує пресслужба слова Зеленського під час зустрічі з директором французької косалтингової компанії Аerogestion Марком Роше.



За словами президента, внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника. Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу країни.



Зеленський зауважив, що цей проєкт вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

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